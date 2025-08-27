Borbély Balázs: Mikor, ha nem most küzdjünk az álmainkért?

Kedvezőtlen előjel, ha egy játékos az egyik lábán ugrálva, két csapatorvosra támaszkodva hagyja el a pályát. Az aggodalom sajnos beigazolódott, az ETO kiváló belső védője, Miljan Krpics nem léphet pályára a Rapid elleni Kl-rájátszás csütörtöki visszavágóján Bécsben. Nagy érvágás ez a 2–1-es előnyét megőrizni vágyó együttesnek, amelynek így várhatóan a válogatott formában futballozó, de Marco Rossi szövetségi kapitány szeptemberi keretéből kimaradó Csinger Márk, valamint az eddig nem kifejezetten meggyőző Alexander Abrahamsson párosával kell meghúznia az utolsó védvonalat Samuel Petrás kapuja előtt. A svéd játékos jól helyezkedik, jól is passzol, de a sebessége és a fordulékonysága nem az igazi. Ugyancsak gondot jelenthet, hogy Deian Boldor sem bevethető, így a fiatal, tapasztalatlan Urblík Norberten kívül nincs csereként pályára küldhető belső védője Borbély Balázs vezetőedzőnek. Az ETO-nak muszáj elkerülnie a stockholmi meccskezdést, nem engedheti meg magának, hogy átjáróházzá alakuljon a védelme az első húsz percben. A sajtótájékoztató a kiírt időponthoz képest húsz percet csúszott, és Zseljko Gavrics helyett Paul Anton követte Borbély Balázst a Rapid sajtótermébe.

„Egy kis meglepetést hadd tartogassak – felelte csibészes mosollyal a tréner lapunk arra vonatkozó kérdésére, hogy ki lehet a vészmegoldás, ha valaki megsérül a hátsó alakzatból. – Nem bekkelni jöttünk, de az biztos, hogy összeszedett védekezésre van szükségünk. Mi is szeretnénk irányítani a meccset, és megmutatni, hogy erősek vagyunk. Megfelelő önbizalmunk van ahhoz, hogy helyzeteket alakítsunk ki és gólt szerezzünk. Kulcsfontosságú, hogy egyensúlyt találjunk az összeszedett védekezés és a támadójáték között. Kis előnnyel érkeztünk a hazai meccsről, és megmutattuk, hogy versenyképesen futballozunk ezen a szinten is. Láttuk, hogy a legkisebb hibát itt már megbüntetik, rendkívül figyelmesen kell játszanunk a visszavágón. Nem dőlt el semmi, fantasztikus közönség előtt nagyon nehéz meccsre számítok, de azért jöttünk, hogy megharcoljunk a továbbjutásért.”

Paul Anton, az ETO FC középpályása okos játékot vár el a csapatától:

„Más lesz, mint a múlt héten. A hazaiakat támogató közönség népes, s ezúton is hadd köszönjem meg a mieinknek is a bizalmat. Láttam, hogy órák alatt minden jegy elfogyott a vendégszektorba, fontos üzenet, hogy mindig a mi oldalunkon állnak. Az első meccs előtt úgy éreztük, nincs veszítenivalónk, magabiztosan érkeztünk. Erős, lelkes csapat benyomását keltettük, csütörtök este ugyanerre van szükség. Biztosan hajtós meccs lesz, de ne feledjük, kettő-egyes előnyben vagyunk. Kulcskérdés, hogy okosan játsszunk, és ezzel felülkerekedjünk az ellenfélen. Több párharcra számítok, de ez ilyenkor természetes.”

Nem véletlen, hogy Peter Stöger, a Rapid vezetőedzője, valamint Borbély Balázs és Paul Anton is kiemelte az Allianz Stadion, az UEFA-rendezvényeken Weststadion néven futó létesítmény hangulatát. A lelátóra lépve, még teljesen üres széksorok között is érezni az aréna auráját, a lelátó közelsége pokoli hangulatot kelthet csütörtök este, amikor 24 ezer ember, köztük 1800 győri elé kivonulnak a játékosok. Az ETO FC közelmúltbeli története egyik legfontosabb estéjére készül: Borbély Balázs irányításával néhány ilyet már átélt a klub, de milyen messzinek tűnik már az alig egy évvel ezelőtti, Vasas elleni NB II-es feljutásról döntő összecsapás! Sorsfordító mérkőzés volt, de a tét ezúttal eurómilliók, valamint az ETO első európai kupás főtáblás szereplése az 1986-os UEFA-kupa óta. A felhajtás, a szurkolói támogatás és az eredményesség miatt szinte olyan hangulat uralkodik a klub körül, mint amikor bajnoki címért küzdött.

Az ETO FC a Pjunik, majd az AIK elleni idegenbeli vereség után jogosan gondolhatta, hogy semmi gond, a visszavágón lehet fordítani. Megkérdeztük Borbély Balázst, milyen ennek a helyzetnek a másik oldalán készülni a visszavágóra, pláne, hogy itt is 2–1-es hazai győzelem született az első találkozón, ahogyan Jerevánban és Stockholmban is.

„Ez is egy tapasztalat. A másik oldalról megközelítve nehéz meccsre számítunk, különleges hangulatra, amelyet az előnyünkre fordíthatunk. A lelátóról érkező nyomás motivációt jelenthet. Mikor, ha nem most mutassuk meg, hogy mit tudunk, s mikor, ha nem most küzdjünk az álmainkért?”

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

19.00: SK Rapid (osztrák)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!