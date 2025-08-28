Az első perctől teljes gázzal – így várja a bécsi sajtó a Rapid–ETO mérkőzést

Ha valamit lehet irigyelni Bécstől, hogy szinte nincs olyan vendéglátóegység, legyen az pékség, kávézó, étterem, ahol ne lehetne felkapni legalább egy nyomtatott napilapot a recepción, vagy a kiszolgálópult mellől. Hütteldorfban a jelek szerint leginkább a Kurier fogy, a bécsi újság sportrovatában csütörtökön terjedelmes anyag jelent meg az SK Rapid ETO elleni esti visszavágójáról.

Lapunkhoz hasonlóan ebben is megjelenik, hogy 3.17 millió euró a tét, és persze a 400 ezer euró minden egyes győzelemért. Persze ezt a helyiek jól tudják, hiszen a zöld-fehérek tavaly egészen a negyeddöntőig meneteltek. A Kurier kiemeli, hogy a Rapid már az első perctől teljes gázzal rohamozza majd a győri kaput.

A lap gyűjtése szerint a bécsiek eddig tizenegyszer érkeztek 2–1-es hátránnyal visszavágóra Európában, és ebből hatszor sikerült a fordítás. A „legkínosabb esetnek” a HJK elleni 3–3-as második meccset tartja a lap, 2022-ben hosszabbításban jött össze a továbbjutás a Neftci Baku ellen.

A szerdai sajtótájékoztatón Peter Stöger vezetőedzőt és Markus Katzer sportigazgatót is fájdalmasan sokáig faggatták arról az osztrák újságírók (köztük a Kurier-cikk szerzői, Alexander Huber és Florian Ehrngruber is), hogy nem lett-e túl tágas a nyáron a Rapid kerete, s mi történik, ha az európai futballal együtt járó terhelésre kialakított csapat kiesik csütörtök este? A szakvezetők persze nem mentek bele részletekbe, de úgy tűnik, Bécsben e téma körül forog minden.

Az Österreich azt írja, biztosan lesz zöld-fehér együttes a ligaszakaszban, de ettől még nem biztos az SK Rapid részvétele, hiszen hasonló az ellenfél színösszeállítása is. Kiesés esetén súlyos következményekkel nézhet szembe a bécsi csapat, hiszen olyan, egyébként óriási forrásoktól esne el, amelyeket már korábban beleszámoltak a költségvetésbe. A nyáron azért szerződtettek ilyen sok játékost, mert egyértelmű volt az európai futballal járó terhelés. A másik probléma az UEFA-tagországok rangsora, amelynek nagy érvágás lenne, ha a tavalyi negyeddöntős már most búcsúzna a sorozattól.

A Kicker címoldalán is a keret mélységét emeli ki, illetve Peter Stöger és Markus Katzer védekező álláspontját a témával kapcsolatban. A sportmagazin megjegyzi, Győrből 1700-an érkeznek, s már csak a VIP-részlegbe árulnak jegyeket.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

19.00: SK Rapid (osztrák)–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!