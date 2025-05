A Chelsea megint legyőzte Tokmacékat és a Betisszel döntőzik a Konferencialigában

Chelsea–Djurgarden

A korábbi FTC-támadóval, Tokmac Nguennel felálló Djurgarden az esélytelenek nyugalmával utazhatott Londonba a Kl messze legértékesebb keretével rendelkező Chelsea-hez, amely minden bizonnyal már Svédországban lezárta a továbbjutás kérdését a 4–1-es győzelmével. Enzo Maresca a bajnokságban a Bajnokok Ligája-indulásért versenyben lévő csapatából ezúttal több meghatározó játékosának is pihenőt adott, így például Nicolas Jackson, Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke, Enzo Fernández és Moisés Caicedo is csak a kispadon foglalt helyet.

A Chelsea még a most kezdővé előlépő kiegészítő embereivel is magabiztosan uralta a visszavágót, jóval több helyzete akadt, mint skandináv riválisának és Kiernan Dewsbury-Hall szép kiugratás után értékesített helyzetével még a szünet előtt növelte az előnyét a londoni csapat, végleg lezárva a párharcot. A második félidőben ugyanis meg sem kellett erőltetnie magát, hogy tartsa az eredményt, így Maresca pályára küldött két 17 éves játékost, Shumaira Mheukát és a svéd Genesis Antwit is.

A végső győzelemre már a sorozat elején favoritnak kikiáltott Chelsea meggyőző fölénnyel, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel ejtette ki a Djurgardent és jutott a Kl május 28-án, Wroclawban rendezendő döntőjébe.

Fiorentina–Betis

Az első, sevillai mérkőzés után Firenzében is nagy csatára volt kilátás, pláne az egygólos Betis-siker után, és a felek nem is fogták vissza magukat. Remek iramú összecsapást és számos helyzetet láthatott a jelenleg felújítás alatt álló Artemio Franchi Stadion közönsége, de a szurkolók nagy részét fél óra után a spanyol zöld-fehéreknél parádézó Antony szomorította el egy káprázatos, kapufás szabadrúgásgóllal, amelynek köszönhetően a párharc tekintetében már két góllal közelebb állt a döntőhöz az andalúz csapat.

A Fiorentinánál viszont némileg váratlan ember lépett elő, ugyanis a télen érkezett, ám pályafutása során több nagy csatát megélt német válogatott Robin Gosens előbb egy jobb oldali, aztán egy bal oldali szöglet után is a Betis kapujába bólintott és még a szünet előtt visszahozta együttesét a párharcba.

A második félidőben sem változott a játék képe, mindkét gárdának voltak helyzetei a párharc eldöntéséhez, a hazaiaknál Gosens és Moise Kean, a vendégeknél Antony, a csereként beállt Abde Ezzalzuli és Isco állt közel ehhez, azonban a rendes játékidő nem hozott újabb gólt, így hosszabbítás következett.

A ráadásban amíg a hazaiak lecserélték egyik legjobbjukat, Gosenst, Manuel Pellegrini pályán hagyta Antonyt, aki a 97. percben remekül lépett ki a jobb szélen, majd tökéletes labdát adott a balról érkező Ezzalzulinak, aki a léc alá vágta a helyzetét, amellyel döntőbe jutásra álltak a vendégek.

A Fiorentina bár próbált magasabb fokozatba kapcsolni, a betömörülő Betis-védelmet nemigen tudta feltörni, ráadásul a sevillaiak életveszélyes kontrákat vezettek és közel álltak ahhoz, hogy újabb góllal lezárják a mérkőzést. Ezt ugyan nem tudták megtenni a vendégek, de a hosszabbításban szerzett előnyüket megőrizve a Chelsea után szintén bejutottak a wroclawi fináléba és történetük első nemzetközi kupadöntőjét vívhatják, míg a firenzeiek az előző két évi (vesztes) részvétel után ezúttal lemaradnak a Kl-döntőről.

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Chelsea (angol)–Djurgarden (svéd) 1–0 (Dewsbury-Hall 38.)

Továbbjutott: a Chelsea, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

Az első mérkőzésen: 4–1

Fiorentina (olasz)–Real Betis (spanyol) 2–2 – hosszabbítás után (Gosens 34., 42., ill. Antony 30., Ezzalzuli 97.)

Továbbjutott: a Betis 4–3-as összesítéssel

Az első mérkőzésen: 1–2