Már készülhet a Konferencialiga-fináléra a Chelsea; egygólos előnyt szerzett a Betis az elődöntőben

Real Betis (spanyol)–Fiorentina (olasz) 2–1

A 2023-ban a Ferencvárossal, 2024-ben a Puskás Akadémiával kétszer-kétszer ikszelő Fiorentina története során hat spanyol csapattal (Atlético Madrid, FC Barcelona, Sevilla, Real Madrid, Valencia, Villarreal) játszott már a nemzetközi porondon, de sok sikerélménye nem volt, a 16 találkozóból csak hármat tudott megverni. A Real Betisnek jobb az olaszok (Bologna, Milan, Roma) elleni mérlege, négy győzelmet, két döntetlent és két vereséget számlál a különböző sorozatokban. A sevillai csapat hamar tett azért, hogy ezt még tovább javítsa, ugyanis a 6. percben megszerezte a vezetést. Cédric Bakambu a jobb szélen lerázta Pietro Comuzzót, középre adott, ahol Abde Ezalzuli majdnem kihagyta a ziccert, de a lécről épp a gólvonal mögé pattant a labda.

Nem sok veszélyt jelentett a kapura a firenzei együttes az első félidőben, és még örülhetett, hogy nem nőtt a hátránya a szünet előtt, Marc Bartra nagy helyzetben tévesztett célt. A második játékrészt elejét megnyomták a vendégek, ám a közepén megduplázták előnyüket a zöld-fehérek, Antony első próbálkozása még levágódott Luca Ranieriről, másodjára viszont 17 méterről a jobb felső sarokba bombázta a labdát. Bajban voltak az olaszok, de kilenc perc múlva sikerült szépíteniük, Robin Gosens okosan visszagurította a labdát, Ranieri pedig 11 méterről nem hibázott. Ment előre a Fiorentina az egyenlítésért, és úgy tűnt, Amir Risardszon tizenegyest harcolt ki, ám ezt a VAR segítségével visszavonták, így megőrizte egygólos előnyét a Betis a visszavágóra.

Djurgarden (svéd)–Chelsea (angol) 1–4

A Chelsea még sosem kapott ki svéd csapattól, öt győzelem mellett háromszor játszott döntetlent, igaz, a jelenlegi ellenfelével még nem találkozott, csak az Atvidabergsszel, a Helsingborgsszal, valamint két párharcot vívott a Malmővel. A Djurgarden eddig csupán egy angol együttessel mérhette össze erejét, a Vásárvárosok Kupája (VVK) 1964–65-ös idényében 1–1-et játszott a Manchester Uniteddel Svédországban, majd idegenben 6–1-re kikapott az 1. fordulóban – a „vörös ördögöket” épp a későbbi győztes Ferencváros búcsúztatta az elődöntőben.

Az hamar látszott, hogy a londoniak egészen más minőséget képviselnek – még fél gőzzel játszva is –, és hamar meg is szerezték a vezetést. A 13. percben Enzo Fernández adott be jobbról, a hosszún Jadon Sancho lőtt, Marcus Danielson pedig nem tudta kirúgni a kapuba tartó labdát, majd fél óra múlva megszületett a vendégek második gólja, Noni Madueke 14 méterről a rövid alsóba lőtt. Kulturáltan játszott a hazai gárda, azonban nem volt esélye a döntetlenre sem – a volt FTC-játékos Tokmac Nguennek azért volt egy veszélyes (megpattanó) lövése –, ráadásul a Chelsea-ben olyan játékosok álltak be a szünetben, mint Cole Palmer, Moisés Caicedo, Trevoh Chalobah és Nicolas Jackson. Utóbbi pedig duplázott, előbb kihasználta, hogy Danielsonnak nem sikerült hazakísérni a labdát, amit elcsent tőle, és az üres kapuba passzolt, majd hat percre rá a bal felsőbe ragasztotta a labdát 16 méterről.

Három perccel később szépítettek a svédek Isak Alemayehu Mulugeta fejes góljával, és ez némi szépségtapaszt jelenthetett számukra, de ennél többen nem reménykedhettek. Azért próbálkoztak még, Adam Stahl lőtt fölé ígéretes helyzetben, Tokmac pedig szabadrúgásból vette célba a kaput, Filip Jörgensen viszont könnyűszerrel hárított. A Chelsea már nem erőltette a támadásokat, és nem is volt rá szüksége, a londoni visszavágó így is csupán formaságnak ígérkezik, a „kékek” szurkolói már tervezhetik az utat a wroclawi fináléra.

KONFERENCIALIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Real Betis (spanyol)–Fiorentina (olasz) 2–1 (Ezalzuli 6., Antony 64., ill. L. Ranieri 73.)

Djurgarden (svéd)–Chelsea (angol) 1–4 (Alemayehu Mulugeta 68., ill. Jadon Sancho 13., Madueke 43., N. Jackson 59., 65.)

A visszavágókat május 8-án rendezik Firenzében és Londonban.