„Akiben nincs meg a motiváció, az nem fog játszani” – Pető Tamás a Fehérvár Kl-búcsúja után

A fehérváriak vezetőedzője először a pálya szélén, az M4 Sport mikrofonja előtt mondta el véleményét a találkozóról, s igencsak kritikus hangnemet ütött meg játékosaival szemben: „Egyszerűen az első félidőben hiányzott belőlünk mindaz, ami ahhoz kell, hogy megnyerjük az ilyen mérkőzéseket: a dinamika, a gyorsaság, az agresszivitás, a pozitivitás. Nagyjából minden. Ennek hangot is adtam a szünetben, ennek volt betudható, hogy a fordulás után azért jobban játszottunk, bár nagyon messze vagyunk attól, amit a felkészülés alatt tudtunk mutatni. Közhelyeket tudnék puffogtatni, hogy fáradtak vagyunk, nem tudtunk edzeni, de egy csapat nem engedheti meg magának, hogy ilyen játékot produkáljon, mint mi az első félidőben. Ez abszolút hozzáállás kérdése, a fáradtságot el lehet tüntetni motivációval, akiben meg nincs meg a motiváció, az nem fog játszani” – fogalmazott Pető Tamás, hozzátéve: a mostani teljesítménynek „valószínűleg lesznek következményei”.

A két csapat vezetőedzője később sajtótájékoztatón is értékelte a találkozót.

Pető Tamás, a Fehérvár vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Az első félidő nagyon rosszul sikerült, nem voltam elégedett sem a gyorsasággal, sem a dinamikával, sem a mentalitással, így nem lehet játszani, a szünetben hangot is adtam ennek. A második félidőért gratulálok a srácoknak. Két meccs alapján megérdemelten jutott tovább az Omonia, a mi fiataljainknak jó tanulópénz volt. A bajnokság igazából a vasárnapi ZTE elleni bajnokival kezdődik számunkra

– Hogy lehet, hogy egy nemzetközi kupamérkőzésen nincs meg a megfelelő mentalitás?

– Ezt a játékosoktól kell megkérdezni. Ilyen jó hangulatú nemzetközi kupameccsen elfogadhatatlan ilyen első félidőt lehozni. Érdekes módon a második félidőben tudtak úgy küzdeni és hajtani a srácok, ahogy kell. Elfogadom, ha valaki fáradt, de ez nem lehet kifogás. Ha valaki nyerni akar, akkor tudja kompenzálni a fáradtságot akarattal. Ez fejben dől el. A szurkolókat ki szeretném emelni, hálás vagyok nekik, hogy így mögöttünk állnak, ők látják, hogy a srácok mindent megpróbálnak.

– A szélső védekezésre hívta fel a figyelmet a meccs előtt, az első gólnál éppen a Vidi bal oldalát bontották meg. Ráadásul az új balhátvéd, Ivan Milicevic többször határozatlannak tűnt.

– Ivan Milicevic egy hete van nálunk, négy hónapig nem játszott mérkőzést, ám a keretben nincs másik balhátvéd. Nyilván fennáll az összeszokottság hiánya és kis kommunikációs zavar is, de egyáltalán nem varrnám az ő nyakába. Vannak neki erősségei, ezekből is láthattunk néhányat.

Valdas Dambrauskas, az Omonia vezetőedzője

– Három nullás összesítéssel ütötték ki a Fehérvárt: volt ennyi a két csapat között?

– Tiszteljük a Fehérvárt, de reális a különbség. Az első félidőben jól játszottunk, irányítottunk, ám a második félidő némileg meglepett, nem tudtuk a szokott szintünket hozni. A Vidibe beálltak a cserék, – főleg fiatalok és Nicolás Stefanelli –, ezt követően figyelmetlenné váltunk. Azt akarom látni, hogy végig jobban irányítjuk a játékot. A Vidi szép jövő előtt áll, idő kell a fiatal játékosainak.

– Négy Kl-selejtezős meccsen két alkalommal nem kapott gólt az együttes. Ez azt mutatja, hogy valami jól működik.

– Egy kapott gól nélküli mérkőzés mindig egyfajta kis siker a vezetőedző számára, így most is boldog vagyok emiatt. Ez is a csapat fejlődését mutatja, hátul nem hibázunk akkorát, hogy betaláljon az ellenfél. Természetesen nem garantálom, hogy minden mérkőzést kapott gól nélkül nyerünk meg, de az biztos, hogy most rendben van a játékosok önbizalma, jó úton járunk, várjuk a következő ellenfelünket.

– Veljko Szimics remekül játszott, gólpasszt adott. Hogy látja a teljesítményét?

– Azért van a pályán, hogy segítsen a csapatnak. Remek játékos, ám lehet, hogy az újságírók csak most vették észre… Jól dolgozik, több poszton is bevethető, örülök, hogy velünk van.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FEHÉRVÁR FC–OMONIA (ciprusi) 0–2 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3840 néző. Vezette: Jakob Kehlet (Victor Skytte, Jakob Mastrup) – dánok

FEHÉRVÁR: Tóth B. – Melnik (Huszti A., a szünetben), Szerafimov, Spandler, Milicevic – Katona M. (Kovács M., 75.), Bedi, Csongvai, Pető M. (Babos B., a szünetben) – T. Christensen (Stefanelli, 58.), Holender (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

OMONIA: Fabiano – Diounkou (J. Maszurasz, 90+2.), Panagiotu, S. Coulibaly, Hammasz – Erakovics (Kuszulosz, 82.), Maric – V. Simics, Alioum (Haralampusz, a szünetben), W. Semedo (Atzili, 82.) – Stepinski (Kakullisz, 90+1.). Vezetőedző: Valdas Dambrauskas

Gólszerző: W. Semedo (28.), Kakullisz (90+5.)

Továbbjutott: az Omonia, 3–0-s összesítéssel