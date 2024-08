A Fehérvár hazai pályán is kikapott az Omoniától, búcsúzott a Konferencialigától

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FEHÉRVÁR FC–OMONIA (ciprusi) 0–2 (0–1)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3840 néző. Vezette: Jakob Kehlet (Victor Skytte, Jakob Mastrup) – dánok

FEHÉRVÁR: Tóth B. – Melnik (Huszti A., a szünetben), Szerafimov, Spandler, Milicevic – Katona M. (Kovács M., 75.), Bedi, Csongvai, Pető M. (Babos B., a szünetben) – T. Christensen (Stefanelli, 58.), Holender (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás

OMONIA: Fabiano – Diounkou (J. Maszurasz, 90+2.), Panagiotu, S. Coulibaly, Hammasz – Erakovics (Kuszulosz, 82.), Maric – V. Simics, Alioum (Haralampusz, a szünetben), W. Semedo (Atzili, 82.) – Stepinski (Kakullisz, 90+1.). Vezetőedző: Valdas Dambrauskas

Gólszerző: W. Semedo (28.), Kakullisz (90+5.)

Továbbjutott: az Omonia, 3–0-s összesítéssel

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

„Továbbjutunk!” – mondta az egyik Fehérvár-szurkoló optimistán a társának a Sóstói Stadion előtt, amint éppen tökmagot vásárolt. Kétségtelenül nem volt kilátástalan helyzetben a csapat, ugyanis múlt héten szűk 1–0-s vereséget szenvedett Cipruson a Konferencialiga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, így egygólos hátrányt kellett ledolgoznia hazai pályán az Omonia ellen. A múltban már sikerült nemzetközi kupapárharcból úgy továbbjutnia a Vidinek, hogy az első mérkőzést 1–0-ra elveszítette, ráadásul akkor a nagynevű Manchester United ellen. Az UEFA-kupa 1984–1985-ös idényének negyeddöntőjében Angliában egy góllal kikapott a Vidi, ám a visszavágón 1–0-ra nyert, és tizenegyespárbajban kiejtette a sztárcsapatot, majd meg sem állt a döntőig, ahol a Real Madrid jobbnak bizonyult nála.

Könnyedén nyertek a fehérben játszó ciprusiak (Fotó: Koncz Márton)

Ha most nem is topligás együttes volt az ellenfél, könnyűnek nem volt nevezhető a székesfehérváriak dolga. Alig öt perc telt el a mérkőzésből, s előbb Amin Hammasz szabadrúgása után, majd Novica Erakovics lövését követően kellett védenie Tóth Balázsnak. Sőt, nagyon úgy tűnt, az első meccshez hasonlóan ezúttal sem unatkozik majd a fehérvári kapus, ugyanis Veljko Szimics próbálkozása után ismét jól tette a dolgát. Nikolasz Panajotu a kapufát találta el, majd megvolt az első Vidi-helyzet: Bedi Bence lőtt nem sokkal a bal alsó sarok mellé. A 28. percben az Omonia szép támadást vezetett a jobb oldalon, Veljko Szimics kihagyhatatlan helyzetbe hozta Wily Semedót, aki közelről a kapuba lőtt. A zöld-foki-szigeteki támadó nem túl szimpatikus módon az ünneplés közben kibombázta a labdát a hazai szurkolók közé, amiért sárgát kapott. A félidő hajrájában Wily Semedo eldönthette volna a párharcot, ám ziccerénél remekül jött ki Tóth, és elütötte előle a labdát. A szünetben rosszabb helyzetben volt a Vidi, mivel már nem egy-, hanem kétgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a továbbjutás érdekében…

Kevés dolga akadt a ciprusiak kapusának (Fotó: Koncz Márton)

Félidőben hármat is cserét Pető Tamás vezetőedző, nem volt mire várnia, két gól kellett ugyanis a hosszabbítás kiharcolásához. Ám nem valamelyik frissen beálló játékos, hanem Bedi Bence volt a hazaiak legveszélyesebb futballistája, a ZTE-től érkező középpályás néhány perc alatt előbb fejjel, majd lábbal is veszélyeztetett. Kisebb indulatokat váltott ki mind a pályán, mind a lelátón, amikor Nicolás Stefanelli lövése után a kipattanó labdára igyekvő Kovács Patrik gyanús körülmények között elesett a tizenhatoson belül, de sem a játékvezető, sem a VAR nem látta úgy, hogy büntetőt érne az eset. Mentek előre a fehérváriak becsülettel (ezt díjazták a szurkolók), ám a támadójáték gyenge volt, nem tudtak mit kezdeni az Omonia védelmével, a vendégek remekül kézben tartották a mérkőzést. A hajrában Tóth Balázs hatalmasakat védett, ám Andronikosz Kakullisz közeli lövése után már ő is tehetetlennek bizonyult.

A korábbi fehérvári Lang Ádám végig az Omonia kispadján ült, a ciprusiak pedig a hazai pályán aratott győzelem után idegenben is legyőzték a Fehérvárt, így ők készülhetnek a Konferencialiga-rájátszásra. 0–2