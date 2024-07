Úgy tűnik, hogy a Dnipro-1 a nemzetközi porondtól is elbúcsúzhat

Biztosra válhat, amit addig csak valószínűsíteni lehet: a Puskás Akadémia játék nélkül juthat a Konferencialiga selejtezőjének a 3. fordulójába.

A történet majd’ egy hónapja, június 19-én kezdődött, amikor kiderült, hogy a felcsúti együttes a Konferencia­liga második selejtezőkörében az ukrán Dnipro-1 csapatával mérkőzik meg, az első találkozóra július 25-én idegenben kerül sor, a visszavágót pedig augusztus 1-jén rendezik meg a Pancho Arénában. A játékosok annak a rendje és módja szerint készültek az idény első tétmérkőzésére (amelyet egyébként Kassán rendeztek volna meg), nem csináltak titkot belőle, szeretnék borítani a papírformát (a sorsolást Dnipro-1 várta kiemeltként), azonban két hete, július 8-án a sport.ua ukrán portál már arról számolt be, erősen kérdéses, hogy a Dnipro-1 ki tud-e állni a két mérkőzésre. Az előző idényt negyedik helyen befejező klub ugyanis jelentős tartozást halmozott fel, éppen ezért befektetőt keresett, ám mert nem járt sikerrel, sejteni lehetett, hasonló sorsra juthat, mint az elődje, az FK Dnipro, amely 2018-ban jelentett csődöt. A szerződtetett játékosok többsége már akkor a távozás mellett döntött, elmaradt a tervezett edzőtábor, majd az is kiderült, hgy a bajnokságot lebonyolító szervezet, az UPL ultimátumot adott a klubnak, és jelezte, július 10-én döntenek a sorsáról.

Nos, ez akkor még nem történt meg, ám kilenc nappal később, július 19-én, pénteken az UPL a hivatalos honlapján közölte: a Dnipro-1 kérését elfogadva kizárja a klubot a bajnoki mezőnyből. Az a csapat, amely nem indul a hazája bajnokságában, nyilván a nemzetközi porondon sem futballozhat, és bár az UEFA a hétvégén még nem reagált, biztosra vehető, hétfőn megteszi és kizárja az ukrán együttest a Konferencialigából. Így a Puskás Akadémia játék nélkül jut a selejtező 3. körébe, amelynek sorsolását éppen aznap, július 22-én tartják. A helyzet messze nem ideális, a bizonytalanságban nem könnyű tervezni, ám a hét első napján alighanem már Felcsúton is tisztá(bba)n látnak, és Hornyák Zsolt vezetőedző elkezdheti a labdarúgók felkészítését az Újpest elleni vasárnapi bajnoki rajtra. Újra hazai környezetben, pénteken ugyanis hazatért a kéthetes ausztriai edzőtáborból a csapat, az 51 esztendős edző elégedetten nyilatkozott a klub honlapjának a felkészülés alatt végzett munkáról.

„Minden a terv szerint alakult – értékelt Hornyák Zsolt. – Természetesen a labda nélküli alapozás – ami Olaszországban és Felcsúton zajlott – nem volt a játékosok kedvence, de örülök, hogy mindenki beleállt a munkába, becsülettel elvégezték a fiúk, amit kellett. Ami pedig a finomhangolást illeti, minden rendben zajlott Bad Zellben is, úgy érzem, felkészülten várjuk a szezonrajtot. Az is tetszett, amit az edzőmeccseken láttam, talán amiatt van bennem némi hiányérzet, hogy nem jött össze egyik találkozón sem a győzelem. A St. Pölten, illetve a Liberec ellen is szép akció végén szerztünk vezetést, aztán a hajrában mentette ikszre a meccset az ellenfél. A játékkal és a fiúk hozzáállásával elégedett vagyok, a helyzeteink megvoltak minden találkozón. A befejezéseken még kicsit dolgoznunk kell az utolsó egy hét során, hogy eredményesebbek tudjunk lenni a tétmeccseken.”