A parádézó Paks három góllal legyőzte az AEK Larnacát

Ahogy várni lehetett, az AEK rövid passzos labdakihozatallal próbált építkezni, játékosai letámadás esetén sem jöttek zavarba, ugyanakkor az volt az ember érzése, amikor a kapusát, Zlatan Alomerovicot is beveszik a játékba, némi zavar támad. Aztán a 17. percben felrobbant a paksi stadion, pazar góllal szerezte meg a vezetést a házigazda. Ehhez szükség volt Osváth Attila ellentmondást nem tűrő megindulására, Windecker József erőszakos labdaszerzésére Gyurcsó Ádámmal szemben, pontos passzára, és persze Haraszti Zsolt látványos lövésére is. Váratlan, szemet gyönyörködtető megoldás volt ez a paksiak saját nevelésű futballistájától, a vendégek kapusának esélye sem volt a hárításra.

Tíz perccel később egyenlítési lehetőség adódott a Larnaca előtt, Mark Diemers jó megoldást választott, azonban éles szögből leadott lövését Szappanos Péter bravúrral hárította. Ezt követően Gyurcsó Ádám bal oldali, az öt és feles magasságából elvégzett szabadrúgása adott munkát a paksi kapusnak, majd a játékrész hajrájában Hahn Jánost hordágyon vitték le a pályáról, miután a vendégek kapusa egy kivetődésnél teljes testsúlyával eltalálta a térdét. Meg is duplázhatta volna előnyét a Paks, ám Szabó János sokat várt a lövéssel, így bele tudott lépni a vendégek egyik védője.

A második félidő eleje is ciprusi fölény jegyében telt, de azért nem tűnt úgy, hogy a kissé esetleges futballt játszó rivális hirtelen uralni kezdi a mérkőzést, annak tükrében főleg nem volt ennek realitása, hogy a 61. percben a csereként pályára küldött Tóth Barna remek labdaátvétellel hozta helyzetbe magát, és máris 2–0-ra vezetett a Paks. Mivel a vajdahunyadi Corvinul elleni El-selejtező fájó emlék, a paksiaktól dicséretes volt, hogy ezúttal képesek voltak a két hete erősen hiányolt fegyelmezett, egymást mindig kisegítő produkcióra, és ennek megkoronázása volt Ötvös Bence találata és a háromgólos előny. Az AEK próbálta menteni a menthetőt, Marcus Rohdén fejesénél közel is járt a gólszerzéshez, de a labda elkerülte a bal sarkot. Noha a párharc előtt a larnacai csapatot tartották esélyesebbnek, a ciprusiak összességében igencsak halovány teljesítménnyel rukkoltak ki, a Paks a 3–0-s győzelmével kedvező helyzetbe hozta magát. Persze megtörténhet még, hogy a rivális – ha valóban képes a hatékonyabb teljesítményre – a hazai meccsén megrázza magát, szóval érdemes óvatosnak lenni a biztosnak tűnő eredmény tükrében is: a magyar csapatra nehéz visszavágó vár jövő csütörtökön 18 órától.

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.