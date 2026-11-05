A remek felkészülés és a tudatos frissítés győzelmet ért a Vadlánon

A közelmúltban győzött a Vadlán Terep Ultra ötvenhárom kilométeres távján: ez volt a célja a rajt előtt?

Motiváltan érkeztem a versenyre, hiszen ez mindössze a második ultraversenyem volt – mondta a Csupasportnak Budai Bálint, aki 04:59:29-es idővel nyerte meg a Vadlán Terep Ultra 53 kilométeres távját. – Májusban, az Ultra-Trail Hungary ötvennégy kilométeres távján hetedik helyen végeztem öt óra harminc perces idővel, ezúttal szerettem volna megjavítani az akkori eredményemet. Az elmúlt több mint négy hónapban keményen edzettem, így reálisnak éreztem az időeredmény javítását. Edzőmmel, Kozma Szabolccsal öt óra húsz perc körüli célidőt határoztunk meg, én azonban az ötórás határt szerettem volna áttörni. A verseny előtti rajtlistát átnézve azt is láttam, hogy a dobogós helyezés elérhető közelségbe kerülhet. Innentől az éremszerzés is konkrét céllá vált, az időeredmény javítása mellett.

Milyen volt a futás?

Nem készültem különösebb versenystratégiával, elsősorban arra figyeltem, hogy a saját tempómat fussam. A frissítést előre megterveztük, és nagyjából tizenöt-tizennyolc kilométerenként volt lehetőségem pótolni az energiát. A verseny előtti időszakban Franciaországban, a Mont Blanc környékén edzettem, ami sokat segített a felkészülésben. A harmincötödik kilométer környékén már éreztem a fáradtságot, de útközben találkoztam néhány futóval, akik a leghosszabb távon indultak, és már kilencven kilométernél jártak. Ez erőt adott a folytatáshoz, arra gondoltam, ha ők ennyi megtett kilométer után is képesek futni, akkor nekem is tovább kell mennem. A megfelelő szénhidrátbevitel szintén sokat számított, a frissítéshez pedig a Saint and Run csapata is hozzájárult, amiért hálás vagyok. Összességében elégedett vagyok a futásommal. Úgy érzem, a felkészülés és a tudatos frissítés egyaránt fontos szerepet játszott a győzelemben.

Mi volt a legnagyobb nehézség?

A rajt után két futó is nagy tempót diktált, és mentálisan nehéz volt megélnem, hogy mindketten gyorsan eltávolodtak tőlem. Végül a harmincadik kilométer környékén mindketten feladták a versenyt, így átvettem a vezetést. A szüleim verseny közben üzeneteket küldtek, ezekből értesültem arról, hogy az élre kerültem. Ekkor már éreztem némi nyomást, ráadásul el is tévedtem, ami miatt egy pillanatra bepánikoltam. Arra gondoltam, hogy most, amikor végre az élen vagyok, nem hibázhatok, hiszen könnyen elveszíthetem az első helyet. Szerencsére gyorsan sikerült megnyugodnom és visszatalálnom a megfelelő útra, így végül megnyertem a versenyt.

Milyen volt a pálya?

Nagyon tetszett, különösen az, hogy több kilátót is érintettünk, és számos falun haladtunk keresztül. Kifejezetten szeretem ezt a környezetet, így ez sokat hozzáadott a versenyélményhez. Mivel sokat edzettem a Pilisben, volt összehasonlítási alapom, és úgy éreztem, hogy a Vadlán pályája kevésbé technikás, viszont jól futható. Az emelkedők is teljesíthetők voltak futva, ami szintén kedvezett a tempó tartásának.

Tekintsünk előre egy kicsit: milyen céljai vannak a közeljövőre?

Október végén a Szádvár Trail negyvenhárom kilométeres távján vettem részt, ahol harmadik lettem. Idén még lesz versenyem, majd november végén megkezdem az alapozást a következő szezonra.

