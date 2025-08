„Legenda voltál!” – megható sorokkal búcsúztak sporttársai Kathi Bélától

Kathi Béla özvegye, a szintén testépítőként tevékenykedő Salamon Dia a Facebookon búcsúzott el szeretett férjétől: „Nem értem, hogy történhetett, még annyi tervünk volt. Tudom, hogy mindennél jobban szerettél minket, a családod, Jázmint, a barátaid, és azt akarod, hogy most is erősek legyünk. Nem is lehet másképp, hisz te egy Legenda voltál, szerelmem! A személyed miatt Te mindenkinek csak adtál, abból a Földön túli energiádból, örök jókedvedből, mindig minden kritikus helyzetnek a napos oldalát láttad. Nem fogadtad be a negatív energiákat. Mindenkit csak emeltél, biztattál, a sport szerelmese voltál, te semmit sem érdekből, mindent szerelemből csináltál!” – írta többek között a közösségi oldalán.

Schobert Norbert fitneszedző, táplálkozási tanácsadó, üzletember az Instagram-oldalán köszönt el Kathi Bélától, akire barátjaként tekintett: „Isten Veled, Bélám! A magyar hardcore testépítés ikonja voltál! Jó Barát, szomszéd, sporttárs! Együtt örültünk amikor Dia megszülte kislányodat. Együtt örültünk edzőterem hálózatodnak. Nem voltál gyakran közel, mégis amikor találkoztunk, ott folytattuk ahol abbahagytuk. 9 évvel voltál fiatalabb nálam. Tele tervekkel, küzdelmekkel. Edzés közben ért baleset, munka közben hagytál itt minket! Egy igazi Hős vagy! Alapítsd meg a Cutlert-t odaát is, egyszer úgyis találkozunk!”

Rubint Réka fitneszedző, Schobert Norbert felesége is megemlékezett a sportemberről a Facebook-oldalán: „Keresem a szavakat, de nem találom! Felfoghatatlan és elfogadhatatlan , ami történt! Te voltál az egyik legőszintébb, legvidámabb, legmotiváltabb, legsegítőkészebb ember, akit valaha ismertem! Lendület, energia, tervek, maximalizmus, profizmus …minden, amit csak csodálni és csak csodálni lehetett.”

Borics Ádám MMA-harcos Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, Kathi Béla inspirációt jelentett mindenki számára: „Felfoghatatlan… Egy nagyszerű sportembert veszítettünk el. Kathi Béla nemcsak az erejéről volt híres, hanem a szívéről, a munkamoráljáról és arról az alázatról is, amivel az egész sportvilág felé fordult. Inspiráció volt mindannyiunk számára. Nyugodj békében, legenda.”

Katus Attila erőnléti edző, életmód-tanácsadó, világ- és Európa-bajnok sportoló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, a világnak több Kathi Bélára lenne szüksége: „Egy ilyen életigenlő, energikus embert ritkán sodor elénk az élet. Béla nemcsak elképesztő testi erejével és méreteivel hódította meg a világot, hanem azzal az alázattal, emberséggel és szenvedéllyel, amit minden mozdulatába és szavába beleszőtt. Több sportágban is kiemelkedőt alkotott, de számomra mindig többet jelentett egy bajnoknál. Ő egy igazi nagy formátumú ember volt – a szó minden értelmében. Ha valakiről méltán el lehet mondani, hogy nagysága nemcsak a fizikai teljesítményében, hanem a személyiségében is tükröződött, az Kathi Béla volt. Szüksége lenne a világnak több Kathi Bélára.”

A „Szikla” becenévre keresztelt testépítő, Berek Gábor is megható sorokkal emlékezett sporttársára a Facebookon: „Kathi Béla nélkül kevesebb lett ez a sport, kevesebb lett a világ. Ő volt az, aki megmutatta, hogy mi az igazi erő. Nemcsak a súlyok alatt, hanem az élet minden pillanatában is. Az alázat, a tűz és a kitartás példaképe volt – és marad is. Én is azért vagyok itt, ahol vagyok, mert olyanok, mint ő, utat mutattak. Most fájdalom van, de egyben hála: hogy ismerhettük, hogy tanulhattunk tőle.”