Nemzeti Sportrádió

Vívás: három magyar a főtáblán a férfi tőrözők takamacui vk-viadalán

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.10.15. 11:22
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Tóth Gergely is főtáblás (Fotó: Magyar Vívó-szövetség)
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tőr Dósa Dániel Mihályi Andor Tóth Gergely
A kiemelt Dósa Dániel mellett Mihályi Andor és Tóth Gergely folytathatja a főtáblán a férfi tőrözők takamacui világkupaversenyén.

Elindult a szezon a nemzetközi színtéren is: a tőrözők Takamacuban, a párbajtőrözők Casablancában, a kardozók Oránban lépnek pástra csütörtöktől vasárnap – mind a három helyszínen a férfiak selejtezőjével indul(t) a viadal. 

Japánban Dósa Dániel kiemeltként még nem kötött be az első napon, további öt magyar viszont igen (Szemes Gergő nem indult), a versenynap végén Dósához két világbajnoki bronzérmes csapattársa, Tóth Gergely és Mihályi Andor csatlakozott, így ők hárman lesznek ott a főtáblán szombaton Takamacuban, ahol a vk-viadal pénteken a nők selejtezőjével folytatódik.

TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, TAKAMACU
Férfiak, egyéni
A csoportmérkőzéseken
Dósa (kiemelt), Tóth G. 4/2, Frűhauf 3/2, Bálint 3/3, Mihályi 3/3, Budaházy 1/5
A 160 közé jutásért
Frűhauf–Kiew (szingapúri) 15:8
A 98 közé jutásért
Mihályi–Leung (hongkongi) 15:7
Tóth G.–Lam 15:10
Ceng Csao-zsan (kínai)–Frűhauf 15:14
Xu (kanadai)–Bálint 15:12
A 64 közé jutásért
Mihályi–Co Tien-ji (kínai) 15:9
Tóth G.–Tan (szingapúri) 15:12

 

tőr Dósa Dániel Mihályi Andor Tóth Gergely
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