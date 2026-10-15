Vívás: három magyar a főtáblán a férfi tőrözők takamacui vk-viadalán

Elindult a szezon a nemzetközi színtéren is: a tőrözők Takamacuban, a párbajtőrözők Casablancában, a kardozók Oránban lépnek pástra csütörtöktől vasárnap – mind a három helyszínen a férfiak selejtezőjével indul(t) a viadal.



Japánban Dósa Dániel kiemeltként még nem kötött be az első napon, további öt magyar viszont igen (Szemes Gergő nem indult), a versenynap végén Dósához két világbajnoki bronzérmes csapattársa, Tóth Gergely és Mihályi Andor csatlakozott, így ők hárman lesznek ott a főtáblán szombaton Takamacuban, ahol a vk-viadal pénteken a nők selejtezőjével folytatódik.



TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, TAKAMACU

Férfiak, egyéni

A csoportmérkőzéseken

Dósa (kiemelt), Tóth G. 4/2, Frűhauf 3/2, Bálint 3/3, Mihályi 3/3, Budaházy 1/5

A 160 közé jutásért

Frűhauf–Kiew (szingapúri) 15:8

A 98 közé jutásért

Mihályi–Leung (hongkongi) 15:7

Tóth G.–Lam 15:10

Ceng Csao-zsan (kínai)–Frűhauf 15:14

Xu (kanadai)–Bálint 15:12

A 64 közé jutásért

Mihályi–Co Tien-ji (kínai) 15:9

Tóth G.–Tan (szingapúri) 15:12