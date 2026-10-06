Reistad nevével is csábítaná Brestbe a sztárokat a magyar edző

A Brest Bretagne női kézilabdacsapata nemrégiben bejelentette: 2027 nyarától az ő színeikben folytatja pályafutását a világ jelenlegi legjobbjának tartott olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Henny Reistad. Egyéb témák mellett erről is szó esett a Nemzeti Sportrádiónak a francia csapat magyar-szlovák vezetőedzőjével, a cseh válogatott szövetségi kapitányával, Hlavaty Tamással készített interjújában.



„Amikor Reistad Esbjergben hosszabbított, a Brest már akkor is próbálkozott azzal, hogy idehozzák. Ebben az évben sok tárgyalást folytatott vele a klub, s az édesapjával együtt, aki egyben a menedzsere is, úgy döntöttek, hogy a mi stratégiánk megfelel neki. Örülünk, hogy bennünket választott, ez azt is mutatja, hogy van elképzelésünk a következő évekről” – árulta el az egykor Mosonmagyaróváron és Győrben is megforduló Hlavaty.



A szakember és a norvég csillag akár jól is ismerhetnék egymást, hiszen mind a ketten megfordultak a Vipers Kristiansandnál, ám elkerülték egymást az azóta csődbe ment sztárcsapatnál.



„Nem dolgoztunk együtt, de többször beszélgettünk. Nem ismerem annyira Hennyt, mégis sokat tudok róla, s a beszélgetéseink alapján úgy érzem: azon kívül, hogy remek játékos, kiváló ember is. (...) Tudtuk, hogy szeretne Franciaországban játszani, a nekünk küldött videóban elmondta, hogy az iskolában tanult is franciául. Mindazonáltal abban bízom: azért döntött mellettünk, mert hisz a projektünkben és abban, hogy a klub el tudja érni a kitűzött céljait. De hogy pontosan miért ránk esett a választása, azt tőle kellene megkérdezni”.



A beszélgetésben elhangzott: az említett célok egyike akár a Bajnokok Ligája megnyerése is lehet: a bretagne-iak a legjobb négyig már eljutottak, ám a trófeát még nem tudták magasba emelni.



„A Final Fourba jutás valóban célkitűzés, ám a négyes döntő hétvégéje nagyon speciális, ott mindennek a helyén kell lennie és össze kell jönnie a végső győzelemhez” – jelentette ki Hlavaty Tamás, aki arról is beszélt: vezérszerepet szánnak a skandináv sztárnak, és azt is remélik, ha Reistad beilleszkedik, az többi klasszis számára is jelzi, hogy érdemes Brestbe igazolni.



„Henny legnagyobb előnye, hogy komplex játékos, aki az egy az egy elleni játékban, az átlövésekben és a játék olvasásában is kiemelkedő. Ám az, hogy őt megszereztük, egy dolog – mindig a csapat a legfontosabb. Bízom benne, hogy az érkezésével más játékosok számára is vonzóak leszünk. Ő lehet az »X-faktorunk«, de úgy kell beilleszkednie, hogy igazi csapatként tudjunk működni.”