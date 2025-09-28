András Mira nyerte a sprint távú duatlon ob Balatonszemesen pótolt női futamát

Az eseményt azt követően rendezték meg, hogy az áprilisi balatonboglári viadalon a női mezőny indulói közül az időmérő rendszer meghibásodása miatt nem mindenkit értékeltek.

A versenyzőknek öt kilométer futásból, húsz kilométer kerékpározásból és befejezésként 2,5 kilométer futásból álló távot kellett teljesíteniük.

Az újbudai András Mira 1:03.36 óra alatt ért célba és kilenc másodperccel előzte meg klubtársát, Fabók Esztert. A harmadik helyen szintén egy újbudai versenyző, Nyíri Bernadett végzett, sőt, a fővárosi egyesület a negyedik helyet is megkaparintotta Urbán Emma révén.

DUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Sprint táv

1. András Mira (GANZAIR Team Újbuda) 1:03.36 óra

2. Fabók Eszter (GANZAIR Team Újbuda) 1:03.45

3. Nyíri Bernadett (GANZAIR Team Újbuda) 1:04.00