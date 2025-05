Vívás: ötödik és nyolcadik helyet értek el tőrözőink Vancouverben

A szövetség honlapjának beszámolója szerint a nők valamennyi, számunkra jelenleg legyőzhető csapatnál jobbnak bizonyultak, míg a férfiak bravúrral kerültek nyolc közé, de a további előrelépéshez a hátsó pozícióban javulni kell. És ami tény: a majdani olimpiai kvalifikációt alapul véve, ehhez hasonló szereplések szükségesek ahhoz, hogy ott lehessenek a fegyvernem válogatottjai a 2028-as, Los Angeles-i játékokon.

A Lupkovics Dóra, Kondricz Kata, Nekifor Erika, Pásztor Flóra összeállítású csapat a két húzóember, Flóra és Kata vezérletével úgy hozta le a Korea elleni nagyon fontos nyolcaddöntőt, ahogy azt kell. A vége 45:38 lett, tulajdonképpen az utolsó két asszóban bebiztosítva a győzelmet. A négyért a későbbi aranyérmes, döbbenetesen erős olaszok ellen nem volt esély (27:45). Ezt követően viszont két, nagyon értékes győzelmet aratott Marco Goncalves válogatottja. Az olimpiai kvótáért az egyik legnagyobb riválisnak számító lengyeleket nagyon simán verték a lányok (45:30), majd a legjobbjukat, Harvey-t nélkülöző kanadaiaknál is jobbnak bizonyultak (45:38). Az abszolút dicséretes ötödik helyhez az is kellett, hogy a helyosztókon kimagaslóan vívó Flóra mellett a harmadik pozícióból Nekifor Erika és Lupkovics Dóri is fontos meccseket hozzon.

Mert a férfiaknál éppen ez hiányzott a még jobb szerepléshez… De kezdjük az elején, mert a nyitány igazán bravúrosnak mondható. A nyolcaddöntőben a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összeállítású kvartettnek az esélyesebb Kínát sikerült 45:42-re legyőznie a Dósa-Szemes tandem elképesztő hajrájának köszönhetően. Az utolsó két asszó előtt ugyanis még 25:35-öt mutatott az eredményjelző… A még nagyobb bravúrra is látszott esély a franciák elleni negyeddöntőben. Dani második körös bravúrjával ugyanis 30:29-re sikerült fordítani Szirmai Benedek csapatának. Ezúttal azonban az extra nem jött a végén, 38:45-tel mentünk a helyosztókra. Ahol már nem sikerült győzni az újabb ázsiai riválisokkal szemben. Hongkong 45:41-re, Korea 45:44-re nyert, és ez a nyolcadik helyhez volt elegendő. A négy, egyaránt nagyon kemény meccsen Dani és Gergő bravúrt bravúrra halmozott. Ha ez állandósulna, és a mostaninál több támogatás érkezne a „hátországból”, akkor realitássá válhat a szakág számára az olimpiai álom. És erre egyre nagyobb esély látszik…

Eredmények.

Férfi tőrcsapat világkupaverseny, Vancouver, 20 induló.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Kína 45:42 (Dósa +7, Szemes +3, Tóth 0, Mihályi -7).

Negyeddöntő: Magyarország-Franciaország 38:45 (Dósa +6, Szemes -1, Mihályi -4, Tóth -8).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Hongkong 41:45 (Szemes +9, Dósa -3, Mihályi -10).

Az 7. helyért: Magyarország-Korea 44:45 (Dósa +6, Szemes +4, Mihályi -5, Tóth -6).

Végeredmény: 1. Egyesült Államok, 2. Olaszország, 3. Franciaország, …8. Magyarország (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely).

Női tőrcsapat világkupaverseny, Vancouver, 19 induló.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Korea 45:38 (Pásztor +7, Kondricz +7, Nekifor -7).

Negyeddöntő: Magyarország-Olaszország 27:45 (Kondricz -2, Nekifor -7, Pásztor -9).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Lengyelország 45:30 (Pásztor +13, Nekifor +4, Kondricz -2).

Az 5. helyért: Magyarország-Kanada 45:38 (Pásztor +9, Lupkovics +4, Nekifor +1, Kondricz -7).

Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Egyesült Államok, 3. Japán, …5. Magyarország (Lupkovics Dóra, Kondricz Kata, Nekifor Erika, Pásztor Flóra).