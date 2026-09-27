Nemzeti Sportrádió

Tizenegyesek döntöttek Lódzban, Spanyolország az U20-as női világbajnok!

M. B.M. B.
2026.09.27. 20:58
Laia López két tizenegyest is kivédett, U20-as világbajnokok a spanyolok (Fotó: Getty Images)
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női U20-as világbajnokság női U20-as foci-vb spanyol női labdarúgó-válogatott
Spanyolország nyerte meg a lengyelországi U20-as női labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben tizenegyesekkel felülmúlta a címvédő, háromszoros aranyérmes Észak-Koreát.

A címvédő észak-koreai csapat számára történelmi lehetőség volt a lengyelországi torna, hiszen egy negyedik győzelemmel a korosztály csúcstartója lehetett volna, megelőzve a németeket és az amerikaiakat. 

A finálé támadófutballt és sok próbálkozást hozott, a spanyolok 22, míg az ázsiaiak 11 alkalommal vették célba a kaput, de ezen a meccsen mindkét kapus, a spanyol Laia López és az észak-koreai Pak Ju Dzsong is remekül védett, így – miután 90, illetve 120 perc alatt sem született döntés – a tizenegyesek döntöttek. A spanyolok közül senki nem hibázott, ellenben észak-koreai oldalon ketten is: a második és a negyedik körben is védeni tudott López, így Spanyolország 2022 után másodszor szerezte meg a trófeát.

Érdekesség, hogy Észak-Korea kapott gól nélkül hozta le a tornát, de ez is kevés volt az üdvösséghez. 

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK
DÖNTŐ
Spanyolország–Észak-Korea 0–0tizenegyesekkel 4–3

női U20-as világbajnokság női U20-as foci-vb spanyol női labdarúgó-válogatott
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