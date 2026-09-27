Nemzeti Sportrádió

A dánok két góllal legyőzték a walesi válogatottat az NL-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.27. 20:31
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Gustav Isaksen és Rasmus Höjlund öröme (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája dán válogatott walesi válogatott
A dán válogatott hazai pályán 2–0-ra legyőzte Walest a labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájának 2. fordulójában.

Az első félidőben a dánok csak lesgólig és kapufáig jutottak, és ekkor még a walesiek is tudtak veszélyeztetni. A második játékrész már egyértelműen a hazaiaké volt, akik a szünet után öngóllal hamar előnybe kerültek. Mikkel Damsgaard szabadrúgásából Rasmus Höjlund mellett Ben Davies karjáról a saját kapujába pattant a labda. Majd ismét Damsgaard jobb oldali szabadrúgása következett, a vendégek nem tudtak felszabadítani, Gustav Isaksen 10 méterről lőtt, Josh Sheehan is beleért, a labda pedig a lécről bevágódott. Még egy meg nem adott góljuk volt a dánoknak, akik így zsinórban negyedszer verték meg Walest. 2–0



NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Dánia–Wales 2–0 (B. Davies 53. – öngól, Isaksen 66.)
20.45: Norvégia–Portugália, Oslo (Tv: Spíler2)

 

 

Nemzetek Ligája dán válogatott walesi válogatott
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