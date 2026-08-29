Red Bull Four 2 Score: csere nélkül is állta a sarat, és továbbjutott a Dominators Torontóban

HA SZOBOSZLAI DOMINIK LÁTTA VOLNA, miként játszik az általa életre hívott Dominators a Red Bull Four 2 Score globális döntőjének csoportkörében, elégedetten nyugtázta volna, hogy barátai méltón képviselik a magyar színeket Kanadában. A társaság nagyot küzdött Torontó belvárosában,ráadásul eleve jelentős hátrányból indult: Horváth Szabolcs sérülés miatt nem játszhatott, és a szombati folytatásban sem tud társai segítségére lenni – ez azt jelenti, hogy miközben a riválisok cserélhetnek, a Dominators ugyanazzal a négy játékossal kénytelen végigvinni mindkét játéknapot.

A torontói helyszín aligha lehetett volna ennél látványosabb. A metropolisz többszáz méter magas toronyházai közé ékelték be a palánkkal körbevett műfüves játékteret, a nézők pedig néhány méterről figyelhették az ütközéseket, cseleket és lövéseket. A Dominators tagjai a rajt előtt még magyar zászlóval álltak össze hátuk mögött a város jelképével, a CN Towerrel, majd kezdődhetett a csoportkör: öt tízperces mérkőzés várt rájuk.

A házigazda Kanada elleni nyitány bizonyult talán a legkeményebb erőpróbának, a szűk területen minden labdáért meg kellett harcolni, és már ekkor látszott, mennyire megterhelő lesz csere nélkül végigvinni a napot. A kétgólos vereséget a Kazahsztán elleni lélekemelő győzelem követte, majd jött az Egyesült Államokkal szembeni balszerencsés vereség: húsz másodperccel a vége előtt egy öngól döntött – utólag különösen bosszantó volt belegondolni, hogy ha az a találat nincs, a Dominators csoportelsőként zárhatott volna.

A magyar csapat szervezett védekezésének is köszönhette, hogy kapott gól nélkül legyőzte a spanyolokat

Szerencsére nem törte meg a magyarokat a peches pillanat. Az ebédszünet után már jóval nehezebbek voltak a lábak, Bosznia-Hercegovinát mégis sikerült legyőzni egy felejthetőbb színvonalú mérkőzésen, majd jöttek a technikás, egyénileg képzett, csapatként viszont kevésbé szervezett spanyolok. Ellenük mutatta meg talán a legjobban a társaság, miért vívta ki a szervezők elismerését: fegyelmezetten zárt vissza, határozottan védekezett, és egy agresszív labdaszerzést követően megszerezte a meccs egyetlen gólját, ami azt jelentette, hogy megőrizte harmadik helyét a csoportban, és továbbjutott a kieséses szakaszba.

Erre vonatkozó statisztika ugyan nem áll rendelkezésre, könnyen lehet azonban, hogy a Dominators úgy lett harmadik a csoportjában, hogy a mezőny egyik legkevesebbet labdát birtokló együttese volt. Játékának ereje nem a hosszan vezetett támadásokban, hanem a szervezettségben, az egymás biztosításában és a kíméletlen befejezésekben rejlett. A legeredményesebb magyar játékos Büki Baltazár volt, a nap legemlékezetesebb magyar találatát azonban Bognár Bence szerezte: saját térfeléről, egész pályán átívelő lövése után a kapuban kötött ki a labda. Minden elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy ennél látványosabb gólt nehéz lett volna rendelni a CN Tower tövébe.

Az utolsó mérkőzést követően már belefért némi lazítás is, a játékosok a regeneráció jegyében fejenként egy kétdecis sörrel zárták le a hosszú és fizikailag megterhelő napot.

A valódi pihenésre azonban kevés idő jut, hiszen a harmadik helyen továbbjutó Dominators szombaton már az egyenes kieséses szakaszban folytatja. Első ellenfele a B-csoport második helyezettje, Albánia lesz, és innentől minden tíz perc végleges ítéletet hoz: győzelem esetén jöhet a következő kör, vereséggel azonban véget ér a torontói kaland.

Elismerésre méltó teljesítmény után megérdemelt pihenés meccsnézéssel egybekötve

Az A-csoport végeredménye:

1. Egyesült Államok 13 pont

2. Kanada 9 pont

3. Magyarország 9 pont

4. Spanyolország 6 pont

5. Kazahsztán 4 pont

6. Bosznia-Hercegovina 6 pont

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt.