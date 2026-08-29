Sokat kivett belőle a meleg, de így is győzött a rövidített Desedán

– Megnyerte a Deseda Ultramaraton öt maratoni távját: a győzelem volt a célja?

– Minden évben részt veszek a Deseda Ultramartonon, idén ez volt az egyetlen nyári hosszú versenyem – mondta a Csupasportnak Szőke Csaba, aki 18:05:58-as idővel győzött a Deseda Ultramaraton öt maratoni távján, ahol ezúttal a hatalmas meleg miatt 154 kilométert tett meg. – Annak idején egy maratonival kezdtem, most már ötnél tartok. Bár az extrém körülmények miatt nem ment végig az öt maratoni táv, korábban lefújták a hatalmas meleg miatt. Így is örülök a győzelmemnek, büszke vagyok magamra.



– Milyen volt a verseny?

– Délben, közel negyven Celsius fokban rajtoltunk, így folyamatosan hűteni és jegelni kellett magunkat, illetve a frissítésnek is még fontosabb szerepe volt. Igyekeztem nappal okosan beosztani az erőmet, majd éjszaka, amikor hűvösebb lett, gyorsítottam. Az volt előttem, hogy a vasárnapi nagy melegre minél kevesebb maradjon a távból. Reggelre éreztem, hogy sokat kivett belőlem az időjárás, ráadásul a pálya sem volt könnyű, így nagyon elfáradtam. A többi öt maratoni távon versenyző már korábbam abbahagyta a futást, átgondoltam a dolgokat, és úgy döntöttem, hegy én is kiszállok. Nehéz, de helyes döntést hoztam.

– A meleg volt a legnehezebb kihívás?

– A Deseda Ultramaraton idehaza az egyik legnehezebb ultraverseny, ugyanis nagy kihívást jelent a pálya és a meleg is, ráadásul szintemelkedés is közrejátszik. Nincs nagyon árnyék, sokat futunk a tűző napon, ami megterheli a szervezetet. Ráadásul a táv is hosszú, szóval alapból nehéz versenyről beszélünk. De a szervezés minden évben remek, a légkör családias, csak ajánlani tudom mindenkinek. Jövőre is visszatérek.



– Tekintsünk egy kicsit előre! Milyen céljai vannak a közeljövőben?

– A következő hétvégén a Suhanj6!-on leszek ott, majd szeptemberben jön a Szőlőskör ötven kilométeres távja, októberben pedig a veszprémi Isopol Super, ahol a huszonnégyórás számban veszek részt.