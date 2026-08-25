Öttusa-vb: „Még gyorsabban fejlődnék, de nem vagyok türelmetlen” – Erdős Rita

Nehezebben érzett rá az akadálypályára, de idén rendszeresen a versenyek döntőiben szerepel Erdős Rita – a kujjangi vb-n még többre vágyik a Honvéd versenyzője. Két éve egy másik kínai helyszínen, Csengcsouban a csapat­arany mellett egyéni bronzérmet szerzett.

„Szívesen fejlődnék még gyorsabban, de nem szeretnék türelmetlen lenni, és szerencsére az edzőim sem azok – mondta lapunknak. – A Los Angeles-i olimpia a távlati cél, hogy addigra a legjobb állapotban legyek. Még nem tartunk itt, de a közelmúlt versenyei azt mutatják, sikerült visszaverekednem magam az élmezőnybe.”

Erdős elmondta, a korábbi derékproblémáit leküzdötte, és a júliusi párizsi edzőtáborában szerzett saroksérülése még nem gyógyult meg teljesen, és a bokája sem a legstabilabb. „De egyáltalán nem szeretnék panaszkodni, mással is előfordul, hogy egy-két tényező kissé hátráltatja.”

Az augusztus eleji isztambuli Eb-n egyéniben a 12., csapatban a bronzérmes Guzi Blankával és a negyedik Bauer Blankával aranyérmes lett – először állhatott dobogóra a 2024-es budapesti Eb után, amelyen csapatban bronz-, vegyes váltóban Koleszár Mihállyal aranyérmet szerzett.

„Az egyéni döntő nem sikerült a legjobban, de a csapataranyért végig akartam küzdeni. Bár nem olimpiai szám, így kevésbé jegyzik nálunk, ám nagyon jó érzés volt a dobogó tetején állni a lányokkal.”

Koleszár Mihály az egyéni 12. hely mellett ugyancsak csapataranynak örülhetett Isztambulban, emellett megnyerte a vegyes váltót Guzi Blankával. A Csepel versenyzője különleges módszert választott az átállás leküzdésére: Isztambulból egyenest Kujjangba utazott.

„Szerettük volna kipróbálni, hogy nem szakítom meg a folyamatot, és versenyről edzőtáborba, edzőtáborból versenyre érkezem meg, ebben pedig támogatott a klubom. Két Eb-címmel, ráadásul címvédéssel nem szomorkodhatok, persze egyéniben szerettem volna jobban teljesíteni. A futásomon érződik a befektetett munka, a magaslati edzések hatása, amiben szerettem volna, előreléptem. Persze vannak nehéz versenynapok, vívásban nem jött ki a lépés, az OCR-ben sem hoztam, amit tudok, de alapvetően büszke vagyok magamra. Kemény kvalifikációs időszak elé nézünk, és a nehéz pillanatokban is el kell végezni a melót.”

A férfiak selejtezője szerdán, a nőké csütörtökön kezdődik meg. Az előbbiben Bőhm Csaba, Koleszár, Szép Balázs és Tárkányi Zsombor, az utóbbiban Bauer Blanka, Erdős és Guzi szerepel a magyarok közül. A párizsi olimpiai bajnok Gulyás Michelle ez év júliusában műtéten esett át, így a 2026-os világversenyektől kényszerűen marad távol, míg a friss Eb-ezüstérmes Tamás Botond a tervezett kínai utazása előtti utolsó edzésen szenvedett ujjtörést OCR-edzése során, és szintén nem indul Kujjangban.