Öttusa-vb: Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka bronzérmes vegyes váltóban

Megkurtította az eső a vegyesváltó-versenyt a kujjangi öttusa-világbajnokság keddi napján, így akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy a résztvevők négytusában mérték össze tudásukat – természetesen csak kényszerűen. Bár a korábbi tervekben nem szerepelt, hogy a magyarok induljanak a váltóversenyekben (a hétfői egynemű váltókban nem is vettünk részt), Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője a vb-hez közeledve elmondta lapunknak, hogy gondolkodik a vegyesváltó-szereplésen, mert „van rá igény a csapatban”, és mivel a sorsolt elemek, a kerekek és a gyűrűk könnyebb akadálypályát teremtettek, nem lenne túlságosan megerőltető az egyéni verseny előtt elindulni mixváltóban, viszont ráhangolódásképp jól jönne. Hétfőn délután arról beszélt lapunknak, hogy a benevezés mellett döntött, Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka képviselte a magyar színeket a 18 párost felvonultató versenyszámban.

Végül az akadálypálya összetételének egyáltalán nem lett jelentősége. A magyar idő szerinti hajnali 3 órakor elkezdett rangsoroló vívás alapján a mieink a nyolcadik kiemelést kapták meg, a már a reggeli órákban folytatódó egyenes kieséses vívásban pedig két győzelmet számláltak a 16 között felülmúlták a kilencedik kiemelt Danilo Szics, Valerija Permikina ukrán kettőst, a negyeddöntőben pedig bravúrral ejtették ki az elsőként kiemelt fehéroroszokat, Javheni Arolt és Vijaleta Hurejevát. Az elődöntőben a harmadik kiemelt oroszok, Pjotr Borscsov és Alisza Melihova jobbak voltak, őket csak a döntőben állította meg a dél-koreai kettős, Szo Csang Van és Szong Szung Min.

Aztán hosszas várakozás következett, az esőzés, a váltakozó időjárás miatt sokáig nem indították el az akadályversenyt, végül a szervezők biztonsági okokból úgy döntöttek, hogy teljesen kihagyják az OCR-t, úgyhogy a versenyzők az uszoda felé vették az irányt.

A 2x50 méteres gyorsúszást Tárkányi és Guzi 54.01 másodperc alatt teljesítette, ami az ötödik legjobb idő volt a számban. Ez másfél másodperccel elmaradt az oroszok idejétől, az egyiptomiak és a dél-koreaiak is kicsivel több mint három tizeddel voltak jobbak, a fehéroroszokat viszont három tizeddel előzték meg.

A kombinált számot (egyenként 3x600 m, három lövészettel) az oroszok és a dél-koreaiak egyszerre kezdhették meg az élről, őket 12 másodpercre követte az egyiptomi duó – az egyéniben vb-bronzérmes Mohanad Sabannal és a nőknél tavaly mind a négy korosztályban világbajnok 15 éves Farida Halillal (aki idén először indul öttusaversenyen) erős kettőst állítottak ki az egyiptomiak. Tárkányi Zsombor 16 másodperces hátrányban a negyedik helyről rajtolhatott.

A dél-koreai párost nem lehetett megverni Szo Csang Van és Szong Szung Min 18 másodperces előnnyel ért be a célba elsőként – előbbi férfi váltóban, utóbbi egyéniben volt világbajnok 2024-ben Csengcsouban, Szong Szung Min emellett Párizs olimpiai bronzérmese. A fehéroroszok futották a legjobb kombit, és az ötödik helyről (az éllovasoktól 23 másodpercre) felkapaszkodtak a második helyre, míg Tárkányi Zsombor és Guzi Blanka kettőse ért oda a harmadik helyre, megelőzve a negyedik oroszokat és a csak hatodikként beérő egyiptomiakat.

A 23 éves Tárkányinak ez az első felnőtt vb-je, míg az elmúlt két évben egyéniben egyaránt vb-ezüstérmes Guzi Blanka tavaly női váltóban, Alexandriában volt második Dulai Kingával.

„Esett, aztán sütött a nap, megint esett, annyira csúszott minden az akadálypályán, hogy balesetveszélyes volt, úgy döntöttek, hogy nem rendezik meg az OCR-t. A vívást kiemelem, jól vívtak mindketten, szép győzelmet arattak a fehéroroszok ellen, ha pedig megnézzük a laser runt, a részidő alapján Guzi Blanka a tavalyi világbajnok Farida Halilnak a háromszor hatszáz méteren harminc másodpercet adott. Biztatók az előjelek, jó fizikai formában vannak és motiváltak – az időjárás sem állíthat meg minket! – szögezte le lapunknak Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője.

Szerdán a férfiak selejtezőjével folytatódik az öttusa-vb, Tárkányi mellett Bőhm Csaba, Koleszár Mihály és Szép Balázs szereplésével.

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

VEGYES VÁLTÓ

Világbajnok: Szo Csang Van, Szong Szung Min (Dél-Korea) 1096 pont

2. Javheni Arol, Vijaleta Hurejeva (Fehéroroszország) 1078

3. Tárkányi Zsombor, Guzi Blanka (Magyarország) 1076