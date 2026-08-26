Tíztagú magyar válogatott utazik a koszovói muaythai-világbajnokságra

A hazai szövetség tájékoztatása alapján a csapatban öt felnőtt elit és öt U24-es versenyző kapott helyet, többségük már korosztályos Európa- és világbajnokságokon is bizonyította tehetségét. Jászka Krisztián szövetségi kapitány szerint az elmúlt évek utánpótlásmunkája most kezd igazán beérni, több magyar versenyző is éremeséllyel utazik a vb-re.

Az U24-es kategóriát azért hozta létre a nemzetközi szövetség, hogy a 17 és 23 év közötti versenyzők fokozatosabban léphessenek át a juniorból a felnőttmezőnybe. A keret egyetlen világbajnoki újonca Tóth Csaba, aki először öltheti magára világversenyen a magyar válogatott mezét. A szövetségi kapitány megjegyezte, Magyarország nem számít nagyhatalomnak a sportágban, de a válogatott minden tagjának reális esélye van arra, hogy bejusson a legjobb négy közé, és érmet szerezzen a szeptember 11-ig tartó eseményen.

A magyar válogatott kerete

Elit kategória: Horváth-Tóth Enikő (–54 kg), Melis Bálint (–57 kg), Tóth Zsombor (–67 kg), Forgó Zalán (–71 kg), Tóth Csaba (–81 kg)

U24-es kategória: Sütő Doroti (–51 kg), Hornyik Míra (–67 kg), Tóth Dzsesszika (–71 kg), Mészáros Dorián (–75 kg), Nyári László (–81 kg)