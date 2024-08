Párizs 2024: nyolcadik aranyát szerezte a német díjlovagló

Ebben a versenyszámban sorozatban harmadszor győztek a németek, akik közül Isabell Werth már a nyolcadik olimpiai aranyát gyűjtötte be. Az 55 éves versenyző 1992-ben volt először az aranyérmes csapat tagja, négy évvel később egyéniben is a dobogó tetejére állhatott. A barcelonai olimpia óta csak 2004-ben és 2012-ben nem nyert a csapattal, viszont egyéniben hatszor is ezüstérmes volt.

A bajnok együttesi másik tagja, Jessica von Bredow-Werndl is már a harmadik olimpiai aranyánál tart, mivel Tokióban ő tudott duplázni. Az ezüstérmet a dánok, a bronzot a britek szerezték meg.





PÁRIZS2024

LOVAGLÁS

DÍJLOVAGLÓ CSAPAT

1. Németország (Frederic Wandres, Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl) 235.790

2. Dánia (Daniel Bachmann Andersen, Nann Skodborg Merrald, Cathrine Laudrup-Dufour) 235.669

3. Nagy-Britannia (Becky Moody, Carl Hester, Charlotte Fry) 232.492

4. Hollandia 221.048

5. Belgium 215.714

6. Franciaország 215.289