Fallabda: Takács Benedek nagy csatában kiesett a Budapest Open nyolcaddöntőjében

A Millenárison zajló viadal honlapja szerint a magyar játékos 2:1-re vezetett, ám az utolsó két szettben Yow Ng remekelt, és győzni tudott.

A hazaiak közül még Farkas Balázs van versenyben, ő később játszik a másodikként rangsorolt spanyol Bernat Jaumével.

Az elődöntőket csütörtökön, a döntőt pénteken rendezik.

PSA BUDAPEST OPEN

Nyolcaddöntő

Eain Yow Ng (malajziai, 1.)–Takács Benedek 3:2 (8, –7, –10, 2, 2)

Később

18.15: Farkas Balázs–Bernat Jaume (spanyol, 2.)