Nemzeti Sportrádió

Fallabda: Takács Benedek nagy csatában kiesett a Budapest Open nyolcaddöntőjében

2026.08.25. 15:25
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Takács Benedek a legjobb 16 között esett ki (Fotó: Dömötör Csaba)
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fallabda Takács Benedek PSA Budapest Open
Takács Benedek 3:2-re kikapott az első helyen kiemelt malajziai Eain Yow Ng-től a fallabdázók PSA Budapest Open versenyének keddi nyolcaddöntőjében.

A Millenárison zajló viadal honlapja szerint a magyar játékos 2:1-re vezetett, ám az utolsó két szettben Yow Ng remekelt, és győzni tudott.

A hazaiak közül még Farkas Balázs van versenyben, ő később játszik a másodikként rangsorolt spanyol Bernat Jaumével.

Az elődöntőket csütörtökön, a döntőt pénteken rendezik.

PSA BUDAPEST OPEN
Nyolcaddöntő
Eain Yow Ng (malajziai, 1.)–Takács Benedek 3:2 (8, –7, –10, 2, 2)
Később
18.15: Farkas Balázs–Bernat Jaume (spanyol, 2.)

 

fallabda Takács Benedek PSA Budapest Open
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