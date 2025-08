Taroltak a magyarok a jet-ski Eb- és junior vb-állomáson

A magyar szövetség vasárnapi sajtóközleménye szerint a felnőtt mezőny számára Európa-bajnoki futamnak, míg a juniorok számára világbajnoki állomásnak számított a viadal. A felnőttek „királykategóriájában”, a runabout GP1-ben Kasza György diadalmaskodott. Aranyérmet szerzett még az osztrák Marcus Erlach is, aki magyar licenccel versenyez, és a ski GP4-kategória győztese lett. Jászai Csongor két alkalommal is dobogóra állhatott: aranyérmes lett a ski GP3-kategóriában, míg ski GP2-ben ezüstöt szerzett.

A negyedik magyar aranyat a junior ski GP3.3-kategóriában Kete Leo gyűjtötte be, aki szintén magyar licenccel állt rajthoz, szlovén állampolgárként. A felnőttek mezőnyében az Európa-bajnokságon a ski GP4-kategóriában a kambodzsai Kay Vansiden (magyar licenccel) lett ezüstérmes, míg a junior világbajnoki futamon Bíró Santos Noam is a második helyen végzett. A junior ski GP3.3-kategória bronzérmese a szlovák Bohuslav Marvin lett, ő is magyar licenccel indult.

„Büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen színvonalas, nemzetközi szinten is jegyzett világversenynek adhattunk otthont. A magyar válogatott ismét bizonyította, hogy ott a helyünk a legjobbak között, négy arany-, három ezüst- és egy bronzérmünk is azt mutatja, hogy jó úton járunk” – mondta Gerencsér Csaba, a magyar szövetség elnöke.

A jet-ski versenyeken két fő kategóriában – álló (ski) és ülő (runabout) géposztályban – rendeznek futamokat. A mostani világversenyen 31 ország közel 150 sportolója vett részt.