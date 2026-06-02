Padlógázzal indul a nyár: gaming és autós élmények költöznek a Pólusba

A gaming és az autósport találkozása

Új sebességfokozatba kapcsol a nyári szezon a Pólusban: elindultak a Game of Gamers Pólus Futam online selejtezői, amelyek a Pólus Mozi nagyszabású élő döntőjében csúcsosodnak ki. A rendezvény azonban jóval több egy klasszikus esport-versenynél, mivel a Pólus valódi közösségi élménnyé alakítja az autós gaming világát.

A résztvevőket PS5-ön futó F1-es megmérettetések, profi autós szimulátorok, RC pályaautók és látványos kerékcsere challenge-ek várják, miközben a legügyesebbek értékes díjakkal is gazdagodhatnak. A nyeremények között gokartozás, élményvezetés és családi gamer programok is szerepelnek.

Online selejtezőből mozis döntő

A GOG Pólus Futam célja, hogy mindenki számára elérhetővé tegye a sim racing világát – legyen szó kezdő játékosokról vagy tapasztalt virtuális pilótákról. Az online kvalifikáció legjobb két versenyzője bejut a Pólus Mozi élő döntőjébe, ahol összesen félmillió forint értékű nyeremény talál gazdára.

Az első helyezett 350 ezer forint értékű Pólus ajándékkártyát, egyedi Game of Gamers trófeát és Formula-versenyautós élményvezetést nyer az M-Ringen. A második helyezett 150 ezer forintos Pólus ajándékkártyával és egy Gamerland családi élménynappal térhet haza.

A verseny különlegessége, hogy PC-ről, PlayStation 5-ről és Xbox Series X|S konzolokról is lehet csatlakozni, ráadásul crossplay támogatással.

Offline programok és napi nyeremények

Június 11-től a Pólusban folytatódik az eseménysorozat, ahol a látogatók testközelből élhetik át a virtuális autóversenyzés világát. A kihelyezett autós játékok és szimulátorok mellett napi díjak és külön versenyek is színesítik a programot.

A legjobb köridőket futó játékosok Flashkart versenycsomagokat nyerhetnek, amelyek időmérőt és rajtrácsos elektromos gokartfutamot is tartalmaznak. A showmeccsek győztesei Gamerland élménynappal és egyedi Game of Gamers trófeákkal gazdagodnak, míg a kerékcsere-verseny legjobbjai valódi szupersportautókat próbálhatnak ki.

A fődíjak között Ferrari 458 Italia vezetés a Hungaroringen és Formula-autós élményvezetés is szerepel.

Gaming nyeremények óránként

A döntő napján, június 13-án, a Pólus Mozi közönsége sem marad ajándékok nélkül: a Media Markt és a Konzolvilág támogatásával óránként sorsolnak ki különböző gaming nyereményeket.

A szerencsések videojátékokat, headseteket, gamer egereket és egyéb kiegészítőket vihetnek haza, emellett külön ajándékcsomagok várják a legjobb PS5-ös időeredményeket elérő játékosokat is.

Közösségépítés a virtuális versenypályán

A Pólus nem titkolt célja, hogy a Game of Gamers hosszú távon is meghatározó hazai gamingeseménnyé váljon. A program során gameplay streamek, highlight videók, onboard felvételek és közösségi média tartalmak készülnek, amelyek tovább erősítik a gaming közösség összetartását.

A Pólus így nemcsak versenyhelyszínné, hanem a hazai autós gaming kultúra egyik új találkozópontjává is válhat a nyári szezonban.