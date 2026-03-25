Az OPUS TIGÁZ Zrt. meghosszabbítja együttműködését a hajdúszoboszlói kézilabdacsapattal

Az együttműködés meghosszabbításának ünnepélyes bejelentésén az OPUS TIGÁZ Zrt. vezetése, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az egyesület vezetői mellett a csapat játékosai és szurkolói is részt vettek.​

Az OPUS TIGÁZ sporttámogatási tevékenysége hosszú időre nyúlik vissza Hajdúszoboszlón. A társaság korábbi sportegyesülete, a Gázláng SE 1967-ben alakult, férfi kézilabda-szakosztálya az 1981–1982-es szezonban az NB I/B-ben szerepelt és a mérkőzésein akkoriban is több száz szurkoló buzdította a csapatot a Gázláng sporttelep lelátójáról. A hajdúszoboszlói férfi kézilabda támogatása így egyszerre jelenti a hagyományok ápolását és a jövőbe való befektetést.​

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló város polgármestere a megállapodás kapcsán kiemelte: „Az OPUS TIGÁZ évtizedek óta meghatározó szereplője Hajdúszoboszló gazdasági, közösségi és sportéletének – a Gázláng SE hagyományaitól kezdve az NB II-es OPUS TIGÁZ–Hajdúszoboszló csapatig. Számunkra óriási érték, hogy a város egyik legnépszerűbb együttese mögött olyan stabil, felelősen gondolkodó partner áll, amely nemcsak a felnőttcsapat eredményeiben, hanem az utánpótlás-nevelésben és a helyi fiatalok jövőjében is érdekelt. A mostani szerződéshosszabbítás azt üzeni, hogy hosszú távon számíthatunk egymásra.”​

A felnőtt férficsapat jelenleg az NB II délkeleti csoportjának 2. helyén áll, 12 győzelemmel és mindössze 2 vereséggel. Kovács László vezetőedző irányításával a csapat a 2025–2026-os szezon rájátszásában Vác, Ózd, Csömör és Füzesabony együtteseivel mérkőzik meg az NB I/B-be jutásért. A hazai mérkőzéseit rendszerint telt ház előtt játszó csapat az elmúlt idényben a 4. helyen végzett, csupán egyetlen ponttal lemaradva a dobogóról, ami jól mutatja, hogy stabilan a feljutásért küzdő élmezőny tagja.​

Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ Zrt. vezérigazgatója a megállapodás aláírásán elmondta: „Hajdúszoboszló számunkra nem csupán egy vállalati székhely, hanem egy közösség is, amelynek energiát adunk a mindennapokban, és amelyből mi magunk is erőt merítünk. Öt éve azt ígértük, hogy nemcsak logónkkal, hanem hosszú távú jelenlétünkkel és felelősségvállalásunkkal állunk a hajdúszoboszlói kézilabda mögé – a mostani szerződéshosszabbítás ennek az ígéretnek a megerősítése. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan csapatot támogathatunk, amely az NB II élmezőnyében küzd az NB I/B-be jutásért, miközben az utánpótláskorú játékosoknak is lehetőséget ad a sportolásra és a fejlődésre.”​

Az egyesület ma már komoly utánpótlásbázisra is támaszkodik: jelenleg 137 igazolt utánpótláskorú játékos sportol a klub színeiben a Magyar Kézilabda Szövetség kisiskolás, gyermek- és ifjúsági bajnokságaiban, a Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával együttműködve pedig az idei évtől lánycsapatot is versenyeztetnek.

Dr. Kovács Gergely, Hajdúszoboszló sportért felelős alpolgármestere így fogalmazott:

„Amikor 2021-ben az OPUS TIGÁZ mellénk állt, közös célként fogalmaztuk meg, hogy a felnőttcsapat a régió egyik meghatározó együttesévé váljon és reális esélye legyen az NB I/B-s szereplésre. Ma ott tartunk, hogy az NB II élmezőnyében stabilan a feljutásért harcolunk, hazai meccseinken rendszeres a telt ház, és 137 utánpótlás-játékosunk van a különböző korosztályokban. Ez a fejlődés nem valósulhatott volna meg az OPUS TIGÁZ és az önkormányzatok támogatása nélkül. A meghosszabbított együttműködés újabb lökést ad számunkra ahhoz, hogy meglépjük a következő lépcsőfokot.”​

A klub fő támogatói között az OPUS TIGÁZ Zrt. mellett Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Nádudvar Város Önkormányzata és a Hungarospa Zrt. jelentős szerepet kap.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. elkötelezett abban, hogy a régió gazdasági és energetikai stabilitása mellett a helyi közösségek, sportegyesületek és utánpótlásprogramok támogatásával is hozzájáruljon Hajdúszoboszló és térsége fejlődéséhez.

