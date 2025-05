Díjlovagló-vk: magyar siker a legrangosabb vasárnapi versenyszámban

Az esemény eredményközlő honlapja szerint a magyar lovas Vitus 95 nyergében 68,787 százalékos teljesítménnyel diadalmaskodott az olimpiai versenyszám, a Grand Prix Speciál döntőjében két osztrák riválisát megelőzve.

A fiatal – 18-21 éves – lovasok zenés kűrjében megfordult a sorrend a két magyar között: ugyanis az előző két napon győztes Hoffer Hanna ezúttal második lett Dicső Míra mögött. A junioroknál a dobogó második és harmadik foka jutott a hazai versenyzőknek a Czérna nővérek révén, Borbála ezüst-, Orsolya pedig bronzérmesként zárt. A gyerek kategóriában az első három helyen magyarok végeztek, a győzelem Pákozdi Eszteré lett.

„Jó hangulatú rendezvény volt a vártnál is több indulóval, így a versenyek is színvonalasak voltak. Több szempontból hasznos volt, mivel a magyarok a nemzetközi mezőnyben fejlődhettek, ráadásul szép eredmények is születtek” – értékelt az MTI-nek a főszervező Komjáthy-Losonczy Anikó, aki harmadik magyarként áprilisban indulhatott a sportág vk-döntőjén.

A Mosonmagyaróvár melletti településen a felnőtt indulók minősülést szerezhettek az augusztusi Eb-re, a korosztályos versenyzők számára pedig nemcsak minősítést lehetett szerezni a kontinensviadalokra, hanem egyben ez volt az első csapatválogató is. Az eseményen 17 nemzet több mint száz lovasa 120 lóval vett részt, köztük harminc magyar.