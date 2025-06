Lovassport: példátlan díjugratósiker Somorján

Horváth Balázs szövetségi kapitány elsőként Jármy Vincét indította JB Koronaőrrel, aki dupla hibátlannal alapozta meg a sikert. Szentirmai Ferenc Quandro Blue PS-sel az első fordulóban nyolc hibaponttal ment, de másodszorra hozta a fontos hibátlant – olvasható a Magyar Lovassport-szövetség honlapján megjelent beszámolóban.

A harmadik magyar lovas, ifj. Kövy András Egano van’t Wingerdhof Z nyergében az első fordulóban teljesített hibátlanul, a második körben nyolc hibaponttal zárt. Befejezésként a mezőny egyik legfiatalabb versenyzője, Szuhai Péter bizonyította képességeit, a családja tulajdonában álló, Casino Royal Z-vel hibátlanul lovagolt, és Magyarország bekerült a végső összevetésbe – ekkor már biztossá vált, hogy a mieink mögött végzett Hollandia, Dánia, Szlovákia, Katar, Ausztria, Németország, Olaszország, Csehország és Dél-Afrika.

Az összevetésben a Martin Fuchsszal felálló svájciak ellen, Horváth Balázs Jármy Vincét jelölte ki indulónak. Jármy a világkupa döntő után most is emlékezeteset lovagolt, saját tenyésztésű lovával, JB Koronaőrrel gyors hibátlan pályát teljesített. A svájciak pihentetett negyedik emberüket, Gaetan Joliát indították, aki 3.15 századmásodperccel gyorsabb nulla hibapontos kört tudott lovagolni, így a magyar csapat mannheimi ötödik hely után a 2. helyet szerezte meg a somorjai viadalon. A Nemzetek Díja idei különlegessége volt az is, hogy a pályát magyar pályaépítő, Erdélyi Magdolna építette.