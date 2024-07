Wieszt Jankó harmadik az első Magyarországon rendezett ralikrossz-vb-futamon

A Nyirád Racing Center az elmúlt két esztendő sikeres FIA Ralikrosz Európa-bajnoki futamai mellett idén már a világbajnokság mezőnyét is vendégül látja. Magyarországon először rendeznek vébé-versenyhétvégét, ráadásul duplafutamos viadalt. Szombaton leginkább a WorldRX-re, azaz a világbajnoki mezőnyre irányult a figyelem, melynek tagja volt újoncként Wieszt Jankó is. A fiatal pilóta apró szakadással a vállában, tehát sérüléssel is vállalta a versenyzést, mert ezt a szezonját gyakorlatilag a világbajnokságra hegyezte ki.

„A vállamban van egy apró szakadás, ha megműttettem volna, nem tudtam volna itt lenni – nyilatkozta lapunknak Wieszt Jankó. – Agyon van ragasztva, így most tudok menni. Nagyon kicsit érzem, de amíg nem kap kisebb ütést, addig működni fog.”

Wieszt Jankó válla jól bírta a két előfutamot, mert már ott is bíztatóan autózott a Renault Mégane-nal, az elődöntőben pedig a Hansen fivérek, Kevin és Timmy mögött végzett harmadikként, ami döntőt ért.

A dobogón balról jobbra: Ole Christian Veiby, Niclas Grönholm, Wieszt Jankó (Fotó: Kotán Kristóf)

„Az elődöntő előtt megnéztem, hogy kik indulnak velem, az nagyon komoly névsor volt, amikor bejutottam a fináléba, úgy érzem, megérkeztünk a hétvégére. Ez már bőven több volt annál, mint amit vártam” – fogalmazott a magyar pilóta.

Wieszt a döntőben sem ijedt meg a nagynevű ellenfelektől, és átvészelte a rajt utáni kavarodást, amiben megsérült a hatszoros ralikrosz-világbajnok Johan Kristofferson autója, a címvédő így csak hatodikként ért célba.

„A rajt után óriási kavalkád volt, ott szerintem tíz kilométer/órás sebességgel mentem, csak a port láttam, meg kellett várni, amíg arrébb megy, és csak utána tudtam tovább menni, de végül kitisztult a verseny, ez a harmadik hely mindent elmond. Egyelőre nem tudok nagyon sok mindent mondani. Ránézek a kupára, és nagyjából sírva fakadok még mindig. A lelátón kiabáltak, buzdítottak, egyszerűen nagyon jó érzés volt. Más is mondta, nem családtag, hogy megkönnyezte a győzelmet, fantasztikus érzés” – nyilatkozta a döntőt követően elérzékenyülve pályafutása legjobb eredményét jegyző Wieszt Jankó.

Folytatás vasárnap, miután a világbajnoki mezőnynek duplafordulós a nyirádi versenyhétvége. Az Európa-bajnokság két kategóriájában, az Euro RX1-ben, illetve az Euro RX3-ban szombaton csak előfutamokat rendeztek, éppen úgy, mint a csak elektromos autókat felvonultató RX2e mezőnyében.

Wieszt Jankó (Fotó: Kotán Kristóf)