Vasárnap is szép magyar sikerek születtek Nyirádon

A Nyirád Racing Centerben rendezett 10. FIA ralikrossz Európa-bajnokságon a csúcskategóriának számító Euro RX1-ben két magyar versenyző is a döntőbe jutott. Az első elődöntőben negyedik helyen célba érő Koncseg Zoltán éppen csak lemaradt a döntőről, a másik elődöntőben azonban Benyó Mátét másodikként, Kárai Tamást pedig harmadikként intették le, ami döntőt ért.

A fináléban Kárai az utolsó körben – a Joker-körről visszatérve – összeütközött Benyóval, és ő húzta a rövidebbet, mert a fináléban hatodik lett, míg Benyó a győztes Patrick O’Donovan és Yury Belevskiy mögött ért célba.

„Eszméletlen, hogy végre megtört a jég. Tavaly azt hittem, hogy a bab is hús, mert életem első futamán azonnal döntőbe jutottam, aztán megtapasztaltam, hogy nem – mondta lapunknak a döntőt követően Benyó Máté. – A tempónk minden futamon jó volt, de egyszerűen nem jött ki a lépés. Az elődöntőben indultam második rajtkockából az elmúlt évben például Norvégiában, Portugáliában, idén Svédországban, és volt, hogy az első kanyart követően már nem volt reális esélyünk a továbbjutásra ütközés miatt. Ezért tört fel most bennem iszonyatosan sok energia, mert végre szerencsésen alakult az elődöntő, és ki tudtuk autózni, ami bennünk van.”

Benyó a dobogón (Fotó: SpeedLight Photo Agency)

A Peugeot 208 RX-szel autózó Benyó, aki tavaly újoncként volt finalista, a döntőről a következőket mondta: „A fináléban már felszabadultan versenyeztem, úgy voltam vele, hogy minden pozíció ajándék, ami a negyedik helynél előrébb van. A harmadik körben talán a jó taktikának és a tempónak köszönhetően be is tudtunk jönni a Mika Limatainen elé, és ezt a harmadik helyet végig meg tudtuk tartani. Hogy hazai pályán sikerült életem első Európa-bajnoki dobogóját egy ilyen kemény, szoros mezőnyben elérni, nagyon-nagyon értékelem, különösen azok után, hogy a hétvége igazi hullámvasút volt.”

Az Euro RX3-ban is két magyar jutott döntőbe: az elmúlt évhez hasonlóan ott volt a fináléban Körmöczi Balázs, aki tavaly harmadik lett, most viszont technikai hiba miatt másfél kör után feladni kényszerült a versenyt. Így is állt magyar versenyző a dobogón, a Super 1600-ban korábban kétszer is Európa-bajnoki címet szerző Szabó Krisztián végzett a harmadik helyen. Elsőként Joao Ribeirót intették le, ám ő utólag büntetést kapott, így a német Nils Volland kapta meg az első helyért járó pontokat, a portugál második helyre sorolták.

Az RX2e kategóriában a bajnoki címvédő svéd Nils Andersson diadalmaskodott, a világbajnokság csúcskategóriájának számító World RX1-ben pedig a címvédő, szintén svéd Johan Kristofferson begyűjtötte idei harmadik győzelmét, mögötte Ole Christian Veiby a szombati napot követően ismét második lett Nyirádon, harmadikként pedig Klara Andersson végzett. A hétvége első napján fantasztikus versenyzéssel világbajnoki harmadik helyet szerző Wieszt Jankót az elődöntőben Veiby ütötte el a döntőbe jutástól. A norvég versenyző a rajt után az első kanyarban lökte a falnak a Renault Mégane-t vezető Wiesztet, aki nem is tudta folytatni sérülés miatt.