Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–ETO FC 0–4

Sindarov már két ponttal vezet a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

M. B.
2026.04.10. 17:27
Fotó: Getty Images
Címkék
sakk Javohir Szindarov sakkvilágbajnok-jelölti torna
Az üzbég Javohir Sindarov tíz meccséből nyolc pontot szerezve fölényesen vezet a harmadik, pénteki szünnapon a férfi sakkvilágbajnok-jelöltek ciprusi versenyén, amelyen a női nyolcasnál jóval szorosabb az állás.

A nyílt kategóriában a 20 éves üzbég nemzetközi nagymester kedden és szerdán remizett, csütörtökön viszont világossal feladásra késztette az indiai Rameshbabu Praggnanandhaát, így másfélről kétpontosra növelte az előnyét a második helyen álló holland Anish Giri előtt, négy körrel a vége előtt. További öt játékosnak jószerivel már csak matematikai esélye van az élen végezni, az orosz Andrej Jeszipenkónak pedig már az sem.

Hétvégén újabb két forduló vár a nagymesterekre, hétfőn szünnap, majd kedden és szerdán jön az utolsó két forduló.

A nőknél kiegyenlítettebb a mezőny, az élen álló indiai Rameshbabu Vaishalinak hat pontja van, őt a kínai Csu Csi-ner és az ukrán Anna Muzicsuk követi félpontos lemaradással, további három játékosnak pedig öt pontja van, azaz hátrányuk korántsem ledolgozhatatlan.

A jövő szerdáig – esetleges holtverseny esetén csütörtökig – tartó viadal férfi győztese az indiai Dommaraju Gukesh kihívójává válik, míg a női bajnok a kínai Csü Ven-csün ellenfele lesz a vb-címért.

 

Legfrissebb hírek

Sindarov repülőrajtot vett a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

Egyéb egyéni
2026.04.03. 21:00

Rapport 19., Lékó maradt 44., Gledura kiszorult a legjobb százból a sakkvilágranglistán

Egyéb egyéni
2026.04.01. 11:22

Népsport: az első világbajnok, a pozíciós iskola megteremtője

Népsport
2026.03.29. 09:12

Hat nap múlva rajtol a sakkvilágbajnok-jelöltek versenye

Egyéb egyéni
2026.03.23. 16:09

Erling Haaland is befektet az új sakkvilágbajnokságba

Egyéb egyéni
2026.03.19. 15:54

Mádl Ildikó kritizálta a Polgár Judit pályafutásáról szóló filmet

Egyéb egyéni
2026.03.06. 20:05

Nyepomnyascsij nyerte az Aeroflot Opent, Szjugirov a 43. lett

Egyéb egyéni
2026.03.05. 14:36

Rapport, Lékó és Gledura is eggyel előrébb lépett a javított sakk-világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.02. 20:55
