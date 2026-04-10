Sindarov már két ponttal vezet a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

A nyílt kategóriában a 20 éves üzbég nemzetközi nagymester kedden és szerdán remizett, csütörtökön viszont világossal feladásra késztette az indiai Rameshbabu Praggnanandhaát, így másfélről kétpontosra növelte az előnyét a második helyen álló holland Anish Giri előtt, négy körrel a vége előtt. További öt játékosnak jószerivel már csak matematikai esélye van az élen végezni, az orosz Andrej Jeszipenkónak pedig már az sem.

Hétvégén újabb két forduló vár a nagymesterekre, hétfőn szünnap, majd kedden és szerdán jön az utolsó két forduló.

A nőknél kiegyenlítettebb a mezőny, az élen álló indiai Rameshbabu Vaishalinak hat pontja van, őt a kínai Csu Csi-ner és az ukrán Anna Muzicsuk követi félpontos lemaradással, további három játékosnak pedig öt pontja van, azaz hátrányuk korántsem ledolgozhatatlan.

A jövő szerdáig – esetleges holtverseny esetén csütörtökig – tartó viadal férfi győztese az indiai Dommaraju Gukesh kihívójává válik, míg a női bajnok a kínai Csü Ven-csün ellenfele lesz a vb-címért.