Idén is jön az Előzd meg a Fogaskerekűt!, már a 21.

„A főváros kedvenc sportversenye 2026-ban is elstartol, és hozza a jól megszokottat: hódítsd meg gyorsabban a csúcsot futva vagy két keréken, mint ahogy a végállomásra befut a kihívó, a Hegyvidék legendás gépszörnye. Az emelkedőt átlagosan 15 perc alatt megjáró Fogaskerekűt azonban nem olyan egyszerű legyőzni, mint elsőre azt bárki gondolná, hiszen, bár a táv nem több, mint 4 kilométer, a versenysportolókat is megizzasztó, budapesti versenyeken igazán extrémnek számító 325 méteres szintemelkedés mit sem változott az elmúlt 21 évben, mióta az ország legvakmerőbb futói és bringásai kelnek versenyre az időközben már 152 éves Fogassal. Szóval a dobogóra jutás nem kis felkészülést és állóképességet kíván, de nem csak a top 3 lehet a cél: évről-évre egyre több szabadidős sportoló is beleáll a versenybe, sőt, nem ritka, hogy komplett családok, sportos baráti társaságok, vagy éppen kollégák jelentkeznek váltófutás kategóriában, hiszen ez a nap kérdés nélkül felér egy alapos csapatépítővel is” – olvasható a szervezők közleményében.

„Aki pedig valami lightosabb mozgásra vágyva mégis lemondana a brutális emelkedőről, vagy kisgyerekkel szállna ringbe, azt a túra kategória várja a Budai-hegység gyönyörű erdeiben tekergő laza 6 kilométeres kirándulásra” – teszik hozzá.

Rajt: Szent János Kórház fogaskerekű megálló

Cél: Széchenyi-hegy, Gyermekvasút, fogaskerekű végállomás, (Rege út park)

A verseny hangulatába egy tavalyi kerékpáros induló videoblogja ad betekintést: