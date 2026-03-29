Vívás: tizedik a férfi kardcsapat a budapesti vk-versenyen

Teljes sokk a BOK Csarnokban vasárnap 11 óra után: a nyolcaddöntőben a spanyolok ellen kötött be a Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összetételű kvartett (vagyis a párizsi ezüstérmesek), s bár az első harmad a mieinké volt, a közepén valami megbillent, talán Rabb Krisztiánt túlzottan fűtötte a vágy, hogy hazai közönség előtt is bizonyítson, vagy talán a spanyolok amiatt, mert már a 16 közé jutásért is vívtak, jobban be voltak melegedve. Bár a végére kezdett kiegyenesedni a „dolog”, az utolsó csörte nagyon nem a miénk volt – 40:35-nél kötött be Rabb, sajnos a vége egytusos vereség lett…

Az alsó ági helyosztókon aztán kicsit helyreállt a világ rendje, más kérdés, hogy az oroszok által szintén „ide küldött” olaszokkal a kilencedik helyért vívott meccsen nem bírtak Szatmáriék, így végül a tizedik helyen végeztek.

VILÁGKUPAVERSENY, BOK CSARNOK

Kard. Csapat. Férfiak. Nyolcaddöntő: Spanyolország–Magyarország 45:44 (Szatmári +4, Szilágyi +3, Gémesi Cs. +2, Rabb –10). A 9–16. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:42 (Rabb +6, Gémesi Cs. +3, Szatmári –6). A 9–12. helyért: Magyarország–Kína 45:30 (Gémesi Cs. +14, Szatmári +1, Rabb 0). A 9. helyért: Olaszország–Magyarország 45:35 (Szatmári –2, Rabb –3, Gémesi Cs. –5)