Születésnap: kilencvenkilenc éves Benedek Gábor, a legidősebb olimpiai bajnok

Az 1927. március 23-án született, Németországban élő sportember az 1952-es helsinki ötkarikás játékokon csapatban arany-, egyéniben ezüstérmet nyert. Világbajnokságon 1953-ban, a chilei Santo Domingóban egyéniben, egy évvel később, Budapesten csapatban győzött.

A Magyar Olimpiai Bizottság a honlapján emlékezik meg Benedek Gábor születésnapjáról. Az ötkarikás testület médiacsapata a MOB alapításának 130. évfordulójára készült interjúsorozat apropóján november elején látogatta meg őt a Bonn és Köln közelében található Sankt Augustinban. Az olimpiai bizottság az akkor készült videóval köszönti az olimpiai bajnokok doyenjét.