Gyász: elhunyt Chuck Norris fekete öves harcművész és színész

A számos akciófilmben szereplő egykori akcióhős csütörtökön került kórházba Hawaiin, s a Variety információi szerint még aznap (helyi idő szerint csütörtök reggel) elhunyt.

„Nehéz szívvel közöljük, hogy Chuck Norris váratlanul elhunyt tegnap reggel. A halála körülményeit szeretnénk megtartani magunknak, de akarjuk, hogy tudjátok: Chuck családja körében, békésen távozott az élők sorából” – olvasható a család közleményében.

Chuck Norris (polgári nevén Carlos Ray Norris) 1940-ben született az oklahomai Ryanben. Harcművészként számos szakágban volt nagyon magas minősítése: cselgáncsban barna öves, brazil jiu-jitsuban háromdanos, karatéban ötdanos (továbbá hatszoros világbajnok), kjokusin karatéban és tekvondóban nyolcdanos, míg amerikai tangszudóban, valamint a róla elnevezett Chuck Norris-rendszerben (eredeti nevén Csun Kuk Do) tízdanos fekete öves mester volt.

Színészként a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek akcióhőse volt, többek között olyan filmekben szerepelt, mint a „Bontóbrigád”, a „Sárkány útja”, a „Delta kommandó”, de ő volt az 1993 és 2001 között futó „Walker, a texasi kopó” című tévésorozat címszereplője is.

A 2012-es „Feláldozhatók 2” után felhagyott a filmezéssel, s texasi farmján élt családjával.