„A darts mindenkié” – fesztiválhangulatban érkezik idén is hazánkba a World Masters

Ismét Magyarországon rendezi meg a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) a World Masterst – jelentette be a budapesti Récsei Centerben található Remiz Event Sport- és Rendezvényteremben tartott keddi sajtótájékoztatóján a Magyar Dartsszövetség (MDSZ). A World Masterst – mely a WDF lakeside-i világbajnoksága után a második legjelentősebb viadal, a versenyzői létszámot tekintve viszont a legnagyobb – tavaly rendezték meg először hazánkban, idén pedig nagyszabású tervekkel készülnek a szervezők október 25. és november 2. között.

„Hatalmas siker volt, hogy tavaly Magyarországra hozhattuk a World Masterst a verseny létrehozásának ötvenéves évfordulóján – mondta Balázs Gábor, az MDSZ elnöke. – Mind a nemzetközi szövetség, mind a hazai szövetség és a versenyirányítás elégedett volt, így mindhárom támogatta az idei rendezést is. Ezúttal nem öt-, hanem kilencnaposra nyújtjuk az eseményt, mert több versenyt integrálunk ezen időszak alatt.”

A szövetség elnöke részletezte, hogy a nyitó hétvégén rendezik meg a Hungarian Opent, mely hagyományosan az év utolsó ranglistapontszerző versenye a naptárban, ezúttal pedig a World Masterst is felvezeti – ez két nap alatt két külön tornát jelent. A szombati Hungarian Masters arany-, míg a vasárnapi Hungarian Classic bronzkategóriás, előbbiben 180 pontot kap a győztes, valamint kvótát szerezhet az év végi lakeside-i vb-re, utóbbiban 45 ponttal gazdagodik a bajnok. Hétfőn és kedden az úgynevezett „TriTeam” verseny következik, melyben hármas csapatok csapnak össze váltakozva egyéni- és párosmeccseken, a csapatokban legalább egy férfinak és egy nőnek kell szerepelnie.

Szerdán kezdődik a World Masters a selejtezőcsoportokkal, csütörtökön az ifjúsági mérkőzések mellett a felnőttek egyenes kieséses összecsapásai következnek, melyeket egészen a negyeddöntőkig bezárólag játszanak ki. Pénteken a World Open ezüstkategóriás tornát tartják meg, szombaton a World Masters végjátékát rendezik meg a felnőtt és az ifjúsági kategória elődöntőivel és döntőivel. Vasárnap világbajnoki selejtezővel zárul az eseménysorozat, melyen szintén közvetlen kijutást lehet elnyerni Lakeside-ra – ezt négy férfi és két nő, valamint négy ifjúsági fiú és két ifjúsági lány érheti el. A World Masters platina besorolású verseny, 270 ranglistaponttal, a győztes ugyancsak kvótát szerez az évzáró vb-re. A torna összdíjazása 52 800 euró lesz, de a kísérő versenyekkel együtt 94 000 euró talál gazdára összesen. „Minimum tizennégy világbajnoki kijutó személye dől el, de a ranglistapontok alapján ennél is több résztvevő kiléte dőlhet el” – tette hozzá a hazai szövetség elnöke.

„A »darts mindenkié« jelszóval szeretnénk egy nagy nemzetközi, pénzdíjas amatőr versenyt is hirdetni, valamint tavalyhoz hasonlóan dartstörténeti kiállítást tartani, ezzel is közelebb hozva az emberekhez a sportágat egy fesztivál keretében” – fogalmazott Balázs Gábor, hozzátéve, az eseménysorozat a World Masters szombati döntős napját leszámítva ingyenes lesz a látogatóknak.

„Jó újra itt lenni Magyarországon a tavalyi sikeres torna után – mondta Robert Waterman, a WDF rendezvényszervező vállalatának, a WDF Promotions Limitednek az ügyvezetője, majd köszönetet mondott a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának a támogatásért, valamint az MDSZ erőfeszítéséért. – Csakúgy, mint tavaly, idén is több mint hetven ország több mint ezer versenyzőjét várjuk, és remélhetőleg ezúttal magyar versenyzőt is köszönthetünk szombaton, a döntők napján. Itt, Magyarországon minden adott ahhoz, hogy újabb sikeres torna jöjjön létre, és talán hazai sikert is láthatunk – ami nem az első sikere lenne a magyar dartsnak, hiszen két éve Magyarország volt az egyedüli nemzet, amely mind a négy kategóriában képviselte magát a lakeside-i világbajnokságon. Őszintén reméljük, hogy a Magyar Dartsszövetségnek ez a torna csak egy újabb lépcsőfok lesz ahhoz, hogy tovább fejlődjön, és örömmel támogatjuk a szervezetet, hogy megteremtse a sportág egyik kivételes eseményét »a darts mindenkié« szellemiségében.”

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az eseménysorozat utolsó napján hazánkban tartják meg a lakeside-i világbajnokság sorsolását.

A World Masterst 1974-ben rendezték meg először, és egészen 2019-ig Anglián belül tartották. A Covid-járvány miatt három év kihagyás következett, 2022-ben először rendezték meg a versenyt a szigetországon kívül – Hollandiában, 2023-ban nem volt a versenynaptár része, 2024-ben került először hazánkhoz, akkor is a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok adott helyt a megméretésnek. Tavaly egyedülálló módon kettős címvédés történt a felnőtteknél, a férfiaknál a holland Wesley Plaisier, a nőknél az angol Beau Greaves lett a bajnok – csakúgy, mint 2022-ben.