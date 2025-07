Együttműködés a Borussia Dortmunddal: Kelen-BVB néven folytatja a fővárosi klub

„A megállapodás részeként zöld csapataink, valamint női szekciónk is a jövőben Kelen-BVB néven és a Borussia Dortmund színeiben folytatják szereplésüket” – közölte honlapján a klub, amely beszámolójában hangsúlyozta, hogy a Borussia nem csupán nevet és színeket hoz, hanem világszínvonalú szakmai hátteret és képzési filozófiát is, amely komoly fejlődési lehetőséget kínál az utánpótlás-játékosoknak. A partnerség révén az egyesület legjobb tehetségei számára akár az is elérhető közelségbe kerülhet, hogy Dortmundban is megmutathassák képességeiket.

A klub hozzáteszi, tehetségközpontként számára kiemelten fontos, hogy játékosai minél szélesebb körű fejlődési lehetőségekhez jussanak. Úgy vélik, az együttműködés a Borussia Dortmunddal ebben is hatalmas előrelépés, hiszen nemcsak a szakmai képzésben, hanem a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésében is új kapukat nyit meg. A Kelen kiemelt célja a nyelvtanulás ösztönzése, mivel úgy tartja, a nemzetközi labdarúgásban az idegen nyelv ismerete ma már alapkövetelmény. A Dortmunddal való direkt szakmai kapcsolat révén a budai egylet játékosai és edzői első kézből tapasztalhatják meg a klubmodell működését, pályára léphetnek nívós nemzetközi csapatok ellen, és olyan szakembereket is megismerhetnek, akik értékes, hosszú távú kapcsolatokat jelenthetnek a klub számára. A jövőben kiemelt hangsúlyt fektetnek a rangos nemzetközi tornákon való részvételre is, hogy tehetségeik folyamatosan a legmagasabb szinten mérhessék össze tudásukat. Kiemelték, hogy a Kelen SC már évek óta együttműködik a Puskás Akadémiával is, így egy olyan komplex fejlődési útvonalat tudnak kínálni, amely hazai és nemzetközi szinten is egyedülálló.

Mint megjegyzik a közleményben, a megállapodás fontos eleme, hogy tanulmányi utak indulnak Dortmundba, ahol a klub játékosai és edzői közvetlenül ismerhetik meg a BVB módszereit, emellett teljes csapatok is kiutazhatnak többnapos szakmai programokra a Borussia Dortmund akadémiájára. A projekt szakmai vezetését a korábban a Ferencvárosnál is dolgozó Theo Schneider segíti majd, aki Dortmund és Budapest között megosztva figyeli és irányítja a közös munkát. A közeljövőben új szakemberek is érkeznek, akik a Dortmund szakmai ajánlásával erősítik majd a Kelen stábját.

A Kelen SC felnőttcsapata az előző idényben az NB III Északnyugati csoportjában az utolsó helyen végzett, így a következő szezont a BLSZ I-ben kezdi meg – alighanem az említett új néven.