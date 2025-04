Dárdai Bence a vb-kijutásról, a Real Madridról és egyszerre három Dárdairól álmodik a válogatottban

Van már Premier League-győztes magyar játékos, Szoboszlai Dominik, de Dárdai Bence egészségesen ambiciózus tervei szerint a jövőben akár újra lehetne a Real Madriddal bajnok magyar játékos is – persze, kicsit előreszaladtunk a legkisebb Dárdai fiú elképzeléseivel, aki a szakma véleménye szerint is talán a legmesszebbre juthat a három Dárdai testvér közül, ha valóra váltja a benne rejlő képességek és az azok kibontakoztatásához szükséges szorgalom, valamint alázat egészséges elegyét.

„Minket is meglepett Bence, amikor tavaly Wolfsburgba igazolt, de jó döntésnek bizonyult, ugyanakkor ő nagyjából három-négy év múlva lehet szakmai ereje teljében” – értékelt a Csisztu Sport Cast kamerája előtt az édesapa és edző, Dárdai Pál, aki ezúttal csak apaszerepben fogadott minket Bence legénylakásában, ahol Dárdai Mónika is érzelmesen mesélt arról, vajon nehéz volt-e elengedni az akkor még 18 éves fiút.

„Az anyai szívnek az a legfontosabb, hogy biztonságban tudja a gyermekét” – mesélte Dárdai Mónika, és persze arról is szót ejtett, mennyit vonatoznak, hogy lássák a legkisebb fiú wolfsburgi életét a mindennapokban, valamint, hogy mit tesznek hozzá a „rend fenntartásához” Bencénél.

Na, de milyen is egy Berlinben felnőtt, 19 éves, magyar, a Bundesliga élvonalában újonc labdarúgó élete Wolfsburgban, egészen közelről? Milyen az élet a „Mama hotelen” kívül? Mennyiszer bukkannak fel a legénylakásban a szülők? Hogy látják a három Dárdai fiú boldogulását, jövőjét? Hogy alakulhat az edző-édesapa szakmai pályája, és ebbe mekkora beleszólása van az egész életében a fantasztikus háttértámogatásáról ismert feleségnek, édesanyának, Dárdai Mónikának?

„Jöhetne olyan edzői ajánlat, amire én is azt mondanám azonnal Palinak, hogy ezt el kell fogadni, de erről még nem beszélhetünk” – erősítette meg Mónika, hogy jelenleg kissé más ritmusú az életük, mint az elmúlt két évtizedben volt.

Legalább ennyire kíváncsi volt a műsor stábja a családi kulisszatitkokon kívül arra is, hogy Dárdai Pál hogy látja a magyar válogatott világbajnokságra kijutási esélyeit, hogy Marco Rossinak mennyire lesz nehéz vagy könnyű dolga a selejtezős csoporttal, de arról is részletesen mesél, hogy Lőw Zsolt „Lipcse-mentő” szerepe mennyire hálás vagy nehéz edzői feladat, s Dárdai Bence álmaira is fény derül.

„Már játszottunk egyszer a testvéreimmel hárman egy csapatban, a válogatottban is nagyszerű lenne” – mesélte a Wolfsburgban forgatott interjú során Bence, aki a vb-kijutást és a Real Madridot is legfontosabb szakmai álmai között emlegette, s beszélt arról is, hogy mit jelentett számára a Puskás Arénában magyar válogatott mezben játszani.