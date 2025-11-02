Horváth Laura nyerte a világ legjobb crossfitversenyzőinek meghívásos viadalát

Horváth Laura nyerte a világ legjobb crossfitversenyzői számára kiírt Rogue Invitational elnevezésű meghívásos erőpróbát Skóciában. A 28 éves magyar sportoló – aki 2023-ban a sportág világbajnokságán, a CrossFit Gamesen diadalmaskodott – hatalmas fölénnyel győzött a háromnapos viadalon, a 9 feladatsorból kettőt is megnyert és 760 ponttal végzett az élen, 85-tel megelőzve a második amerikai Alex Gazant.

Horváth 2022 és 2023 után harmadszor diadalmaskodott a Rogue Invitational versenyen, amelyre a világ húsz legjobbja kapott meghívást. A crossfit főként olimpiai súlyemelésből, állóképességi, valamint erőemelő és gimnasztikai gyakorlatokból áll, így a legkomplexebb és legmegterhelőbb mozgásformák csoportjába sorolható.

„Azt azért nem mondanám, hogy nekem találták ki, de tényleg megint jól sikerült – árulta el közvetlenül a verseny után Horváth. – Tavaly második lettem, idén más opció nem volt a fejemben, csak a győzelem. Ennek is ugyanúgy tudok örülni, mint az előző két sikernek, persze mindegyik kicsit más, mások a körülmények, máshogy élem meg. Annyira nem lepett meg, hogy ekkora előnnyel nyertem, de a verseny közben én nem igazán néztem a pontokat. Igazából csak az utolsó szám után mondták nekem a bátyámék, hogy ha ezt nem csináltam volna meg, akkor is nyertem volna. Tényleg nem tudtam előtte, hogy már bajnok vagyok. Boldog vagyok, mert számomra ez az év legnívósabb versenye, mindenki itt van, aki csak számít a crossfitben, a legnagyobbakat sikerült legyőznöm.”