A formaidőzítést is tesztelik puskásaink a vb-n

A szokásos ellenőrzések után péntek délelőtt már hivatalos edzéseken tesztelhetik a kairói körülményeket a magyar sportlövők. Feszített a tempó, légpuskában szombaton már érmeket is osztanak, ugyanakkor a környezet szerencsére nem ismeretlen a mieinknek, a legtöbben kimondottan jó emlékeket őriznek az egyiptomi fővárosról. A puskások szakágvezetője, Kissné Oroszi Edit szerint 10 méteren egyéniben és a vasárnapi vegyes párosban, valamint a jövő heti három testhelyzetű számokban is nüanszok dönthetnek a fináléba jutásról. Légpuskában szembetűnő az ázsiaiak fölénye, a kínai, indiai és dél-koreai klasszisokkal mindig számolni kell.

„Nagy fegyvertény, ha európai sportlövő is döntőbe jut, de bizakodóak vagyunk, mert jól felkészültünk. Szeretnénk a legjobbak közé tartozni – mondta Kissné Oroszi Edit. – Két évvel ezelőtt Pekler Zalán kilencedik lett, de olyan is volt, hogy Péni István maradt le kevesebb belső tízese miatt a döntőről. Kiélezett a verseny, remélhetőleg ezúttal nekünk kedveznek a tizedek. Jól ismerjük a kairói lőteret, az időpont viszont szokatlan, a megszokottnál később rendezik a világbajnokságot. Az első olimpiai kvalifikációs verseny jövőre szintén novemberben lesz, vagyis ezúttal a formaidőzítést is teszteljük. A másik célunk, hogy a versenyzőink megközelítsék az egyéni legjobbjukat, és ha döntőbe jutnak, ott is helytálljanak.”

A férfiaknál az idei Európa-bajnokaink, Péni István és Pekler Zalán mellett Hammerl Somának szurkolhatunk, mindhárman 10 és 50 méteren is lőnek Kairóban. A nőknél az Eb-döntős Dénes Eszter csak 10 méteren versenyez, míg Mészáros Eszter és Bajos Gitta mindkét olimpiai számban lőállásba lép. Kissné Oroszi Edit az 50 méteren összetettben és fekvőben induló Nagybányai-Nagy Annára is felhívta a figyelmet, aki a vk-sorozatban bizonyította, hogy megállja a helyét a legmagasabb szinten.

SPORTLÖVÉSZET

VILÁGBAJNOKSÁG, KAIRÓ

A puskás olimpiai számok programja

November 8.: légpuska, férfiak és nők

November 9.: légpuska, vegyes páros

November 10.: légpisztoly, férfiak és nők

November 11.: 50 m puska összetett, férfiak

November 12.: 50 m puska összetett, nők

Az olimpiai számok programja

November 8.: légpuska, férfiak és nők; gyorstüzelő pisztoly, férfiak, 1. rész.

November 9.: légpuska, vegyes páros; gyorstüzelő pisztoly, férfiak, 2. rész

November 10.: légpisztoly, férfiak és nők

November 11.: puska összetett, férfiak; légpisztoly, vegyes páros

November 12.: puska összetett, nők

November 13.: sportpisztoly, nők, pontlövészet

November 14.: sportpisztoly, nők, gyors szakasz

A MAGYAR CSAPAT

FÉRFIAK

Puska: Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István

Pisztoly: Laczik Dávid, Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Szemán Dávid

Target sprint: Rescsik Márk, Tunyogi Adorján.

NŐK

Puska: Bajos Gitta, Dénes Eszter, Mészáros Eszter, Nagybányai-Nagy Anna

Pisztoly: Fábián Sára, Jákó Miriam, Major Veronika, Sike Renáta