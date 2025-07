Formula–E: Rowland bebiztosította a világbajnoki címét a második berlini futamon

A címvédő Pascal Wehrlein várhatta az élről a piros lámpák kialvását a második verseny előtt Berlinben. Mellőle Dan Ticktum rugaszkodhatott el, míg a második sorban António Félix da Costa és Robin Frijns foglalhatott helyet. Az egyéni összetettet vezető Oliver Rowland eközben a hátrasorolása után a nyolcadik rajtkockából vághatott neki a 38 körös futamnak, abban a tudatban, hogy legalább az első ötösben kell zárnia ahhoz, ha le akarja zárni a bajnoki küzdelmet.

Wehrlein jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést Ticktum előtt, harmadikként a több helyet is javító Taylor Barnard fordult el, majd az egymással pozíciót cserélő Frijns és Da Costa tette teljessé a top 5-öt, miközben Rowland a hatodik helyre lépett előre. Míg a támadó módját az elsők között felhasználó David Beckmann a következő körökben Frijnst és Da Costát is maga mögé utasította, az élen az ötödik körben történt változás, amikor Ticktum vette át a vezetést.

Ezzel azonban még nem volt vége, Beckmann ugyanis rohamos tempóban folytatta a felzárkózást, és egy ponton vezette a futamot is, még mielőtt visszaszorult volna az ötödik helyre a Ticktum, Wehrlein, Da Costa, Frijns kvartett mögé. Noha Wehrlein a kilencedik körben visszaelőzte Ticktumot, a brit hamarosan újra átvette a vezetést, míg hátrébb Rowland az ötödik helyre jött fel a Nissannal. Míg a vb-éllovas tartotta a pozícióját, az élen hamarosan újra változás történt: Wehrlein vette át az irányítást, míg Ticktum a top 5-ön kívül találta magát. A második helyre Barnard jött fel, akit Frijns és Da Costa követett a sorban.

A huszadik körben aztán teljesen eltűntek az addig kialakult különbségek, hiszen a pályára kellett küldeni a biztonsági autót, miután Sébastien Buemi megállt a kettes kanyarnál. Ekkor Barnard vezetett Da Costa és Wehrlein előtt, majd Mitch Evans és Frijns egészítette ki az első ötöt, miközben Rowland a hetedik pozícióból várhatta a korlátozás végét.

Épphogy újraindították a futamot, a safety car jöhetett is vissza a pályára, hiszen Sam Bird és Nico Müller összeütközött, előbbi számára ezzel véget is ért a vasárnapi program, míg utóbbi az utolsó helyről folytathatta a küzdelmet. A második újraindítás után számos pilóta, köztük az élre álló Wehrlein is aktiválta a támadó módot, míg Rowland továbbra is tartotta az ötödik pozíciót. A következő körökben nagy volt a mozgolódás a mezőnyben, és a vb-éllovas remek előzéseket bemutatva át is vette a vezetést!

Bár a brit az újabb támadó mód elhasználása után rövid időre visszaesett a negyedik pozícióba, hamarosan visszaállt az élre, míg mögé Nick Cassidy zárkózott fel. A három körrel meghosszabbított verseny hajráját már az új-zélandi kezdhette meg az élről, mögé Jake Dennis és Jean-Éric Vergne jött fel, Rowland pedig a negyedik pozícióba szorult hátra.

Az utolsó előtti körben teljes pályás sárga zászlós jelzés akasztotta meg a csatározást, miután Frijns sodródott le, de az utolsó körben már újra szabad volt a versenyzés. Cassidy már nem engedte ki a kezei közül az első helyet, így az ő győzelmével zárult a berlini dupla forduló, míg a dobogóra Dennis és Vergne fért még fel. Rowland eközben a negyedik hellyel biztosította be a világbajnoki címét, hiszen behozhatatlan előnyre tett szert közvetlen üldözője, Wehrlein előtt!

Az ötödik Evans lett, majd Barnard, Felipe Drugovich, Müller, Da Costa és Sérgio Sette Camara tette teljessé az első tízes sorát.

Folytatás július 26-án Londonban.

A világbajnokság élmezőnye 14 verseny után

1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 184 pont (már bajnok)

2. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 125 pont

3. Taylor Barnard (brit, McLaren) 112 pont

4. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 102 pont

5. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 101 pont

6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 89 pont

7. Dan Ticktum (brit, Kiro) 82 pont