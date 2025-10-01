Sydney 2000: mindennap az olimpia megnyerésével ébred Pulai Imre

Az 57 éves sportember erről annak kapcsán beszélt szerdán az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában, hogy éppen napra pontosan 25 éve volt a magyar ötkarikás sporttörténelem legeredményesebb napja négy arany- és két ezüstéremmel. Az egyik elsőség Pulai és Novák nevéhez fűződött, akik a kenu kettesek 500 méteres számában diadalmaskodtak a Penrith-tavon, ahol a viharos szél miatt többször is módosítani kellett a döntők rajtjának időpontját. A magyar duó hatalmas csatában utasította maga mögé a lengyeleket.

„Minden nap úgy ébredek és megyek edzést tartani, hogy annak idején ezt megnyertük. A tanítványaimnak azt mondom, hogy melózni kell a győzelemért, az nem jön magától” – árulta el Pulai Imre, aki negyedik olimpiáján ért fel a csúcsra.

Egyesben is jó eredményeket ért el, de a 2000-es játékokra párosra váltott, a nála közel negyven kilóval könnyebb Novákkal térdelt össze.

„Kis picike volt, nyolcvan kiló, majdnem csaj súlyú” – mondta nevetve volt párostársáról, és felidézte, hogy a nagy szembeszél miatt állítaniuk kellett a hajójukon, ami bejött.

Mint mondta, az 1000 méteren elért, csalódást keltő ötödik hely után nagyon várta az 500-as finálét, és reménykedett benne, hogy szembeszél lesz. Már hajnalban kiment, látta, hogy „keresztben állnak a fák” és nagyon örült a körülményeknek.

Pulai tudta, hogy körülbelül tíz másodperccel hosszabb lesz a pálya a szél miatt, ezért óvatosan kezdtek és az erejüket jól beosztva tudták megelőzni a lengyeleket, akik egy évvel korábban, a világbajnokságon néhány centivel legyőzték őket.

„A célszalagot én szakítottam át. Utánam jött a lengyelek első embere, majd Novák Feri. Majdnem lecsúszott a dobogóról, de első olimpiáján ez szép helyezés volt tőle” – elevenítette fel viccesen a befutót a kenus, aki elöl ült a hajóban.

Pulai úgy fogalmazott, nem gondolta volna, hogy párosban élheti majd át az olimpiai győzelmet, de már a rajt előtt érezte, hogy nagyon jók, a dobogót biztosnak gondolta.

„Ez nagy önbizalmat adott” – mondta, hangsúlyozva, hogy a sikerhez kellett az ő rutinja és Novák tudása is. „Szöul, Barcelona és Atlanta, valamint a sérülések után nagyon jó érzés volt, hogy ha nem is 20 évesen, de 33 évesen ki tudtam hozni magamból azt, ami bennem volt.”

Azon a versenynapon, 2000. október 1-jén még a férfi vízilabda-válogatott és 500 méteren a Kammerer Zoltán, Storcz Botond kajak kettes, valamint a kenus Kolonics György egyesben nyert Sydneyben, ahol Magyarország 8 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett.