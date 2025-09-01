Minél több fiatal sportoljon! - az idei a Sportoló Nemzet tanéve lesz

SZEPTEMBER 1. Ezt a dátumot senkinek nem kell bemutatni, az ősz beköszöntével minden tanintézmény falai megtelnek élettel, becsöngetnek az első órákra és elindul az új tanév. Bár sokak szerint ez a dátum nem az iskolások kedvence, ennek ellenére sok mosolygós arcot lehetett látni a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium környékén, a viszontlátás öröme is a tanév kezdéshez tartozik, persze a legkisebbeken, az elsősökön az izgatottság mellett egy kis megilletődöttség, a szülőkön pedig meghatottság látszódott. Az iskolába belépve, a falakon végignézve, korábbi és jelenlegi olimpikonok, világbajnokok, Európa-bajnokok arcképei köszönnek vissza, mindannyian az intézmény falai között indultak el a sportolói sikerekkel teletűzdelt pályafutásokra, többek között Szász Emese, Kásás Tamás, Risztov Éva, Storcz Botond, Koch Máté, Faragó Kamilla fotója is díszíti a folyosókat.

Fotó: Szabó Miklós

A megnyitó ünnepség helyszínére, a tornaudvarra érkezve pedig szintén példaképek fogadták a gyerekeket, ugyanis Adámi-Rózsa Zsanett paralimpikon úszó, az iskola egykori diákja, olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó Gazsó Alida Dóra, valamint Csizmadia Kolos kétszeres világbajnok kajakozó is megtisztelte jelenlétével a tanév első napját.

Az illusztris társasághoz csatlakozott Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára is. Az alkalom pedig igazán ünnepi volt, a sportvezető bejelentette, hogy a Belügyminisztériummal, valamint a Klebelsberg Központtal együttműködésben a 2025–2026-os tanévet a Sportoló Nemzet program tanévének is nyilvánították.

„A hazai rendezésű, 2023-as atlétikai világbajnokságot követően hívtuk életre ezt a programot – mondta Schmidt Ádám. – Azt látjuk, és ezt a kutatások eredményei is alátámasztják, hogy sajnos a fiatalok széles körében a rendszeres testmozgás a kötelező napi testnevelés órái ellenére nincs jelen. Ebben az állami sportvezetésnek kötelezettsége van. Fő küldetésünk, hogy a sportot közelebb vigyük az emberekhez, innen jött a Sportoló Nemzet tanévének az ötlete. Számos újdonsággal és lehetőséggel keressük az iskolákat. Pályázatot tervezünk kiírni, hogy melyik intézmény lesz a legsportosabb, és itt nem az eredményeken lenne a hangsúly. Arra szeretnénk motiválni az iskolákat, hogy a közösségi sportot fejlesszék ebben a tanévben, azok a fiatalok is mozoghatnak, akik az iskola falain túl nem feltétlenül tennék meg. A sport legyen beszédtéma, ne csak a legmagasabb szintű versenysport. A fiatalok számára természetszerű levegővételnek számítson az, hogy ők sportolnak.”

Fotó: Szabó Miklós

Schmidt Ádám hozzátette, azokban az intézményekben, ahol az infrastruktúra nem ideális, ott pályázat keretében kültéri kondiparkokat létesítenek majd. A cél, hogy a sportegyesületeket összekössék az iskolákkal, így a szakemberek tudását és a létesítményeket is még jobban fel tudják használni. A Sportoló Nemzet programban jelenleg 40 ezren vesznek részt, az államtitkárság reményei szerint ez a létszám a tanév végére jelentősen megnő. A klubokkal való szorosabb együttműködés és a sport népszerűsítése végett pedig a tagok a nemzeti bajnokságok mérkőzéseire ingyenes jegyekhez juthatnak.

A tanévnyitón résztvevő sportolók az első nagykövetei a programnak, de az államtitkár elmondta, további példaképek is követik majd őket. A tanévnyitó végén Gazsó Alida Dóra, Csizmadia Kolos és Adámi-Rózsa Zsanett a Nemzet Sportolója zászlóját jelképesen átadta három diáknak, Benedek Mórnak, Kiss Csanádnak és Paján Bátornak, akik a nyári U18-as vízilabda Európa-bajnokságon hatodik helyezést értek el a korosztályos válogatottal.



