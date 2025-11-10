Az eddigi legjobb magyar vb-szereplés: hetedik hely kerékpárlabdában

Az Árendás Tamás, Toma Vilmos összetételű magyar kettős tizenhárom ország csapatai közül szerezte meg a hetedik helyet a németországi Göppingenben rendezett kerékpárlabda-világbajnokságon.
Az eddigi legjobb világbajnoki szereplést elérve hetedik helyen végzett Árendás Tamás és Toma Vilmos kerékpárlabdában a németországi Göppingenben.
A két sportoló közösségi médiás beszámolójában kiemelte: korábban háromszor is nyolcadikként zártak világbajnokságon, ezúttal végre sikerült előrelépniük egyet, és újabb lépcsőfokot meglépni a világ élvonalához vezető úton.
A dobogóra a német, az osztrák és a svájci duó állhatott a vb honlapja alapján. Az A-csoportban először szerepelt magyar kettős 13 ország csapatai közül szerezte meg a hetedik helyet.
