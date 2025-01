A tekvandósok elnöke nem biztos benne, hogy idén lesz Kínában vb

A szövetség elnöke azzal kezdte a beszélgetést, hogy nehezen tudna elképzelni boldgabb új évet, mint amilyen 2024 volt a tekvandósok számára, elég csak Márton Viviána olimpiai aranyérmére gondolni.

„2024 fantasztikus volt számunkra, nem is tudom, hogyan lehetne boldogabb évünk, mindenesetre gyakorolni fogjuk, hogy kiderüljön, hogyan tudjuk ezt mégis megoldani a következő olimpiai ciklusra” – fogalmazott Márton Zsolt Krisztián. Az elnök fel is idézte, hogy a Spanyolországban született és ott is élő, ám magyar állampolgársággal rendelkező Márton-ikrek hogyan kerültek a magyar szövetséghez.

„Annak idején az edzőikkel úgy döntöttek, hogy magyar színekben szeretnének versenyezni, és ezért felkeresték a szövetségünk alapítóját, akkori elnökét Patakfalvy Miklóst, és az edzői a figyelmébe ajánlották őket. Mesterünk támogatásra érdemesnek találta a két lányt, akik már akkor is hihetetlen tehetségesek voltak” – árulta el az elnök, aki azt is elárulta, mik a szövetség tervei az idei évre.

„Idén lesz egy junior Eb és egy felnőtt vb, ezekre fókuszálunk. A világbajnokság nagyon messze, Kínában lesz, bár ezzel csak óvatosan. Az időpontját már többször is módosították, bár, ha a kínai versenyek szervezési módját ismerve, ezt még többször is megváltoztathatják, sőt még az is lehet, hogy meg sem rendezik, volt már ilyenre is példa. Mi mindenesetre minden lehetőséget biztosítani fogunk az élversenyzőinknek, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el, és megpróbáljuk a klubokat tehermentesíteni is, azzal, hogy az élversenyzőket mi finanszírozzuk” – mondta Márton.

A teljes beszélgetés ide kattintva hallgatható meg.