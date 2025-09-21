Nemzeti Sportrádió

Duatlon ob: Wagner Tamás és Molnár Bea győzött

2025.09.21. 15:45
Fotó: instagram.com/wagnertamas97
Címkék
triatlon Molnár Bea Wagner Tamás triatlon ob
A férfiaknál Wagner Tamás, a nőknél pedig Molnár Bea győzött vasárnap Ajkán a rövid távú duatlon országos bajnokságon.

Wagner 1:53:14 óra, míg Molnár 2:24:39 óra alatt teljesítette a 10, illetve 5 kilométer futásból, valamint a kettő között 40 kilométer kerékpározásból álló távot. A férfiaknál Sinkó-Uribe Ábel érkezett másodiknak, míg a dobogó alsó fokára az újpesti Kárpáti Ákos állhatott fel. A nőknél Móra Kataliné lett az ezüstérem, a harmadik helyen pedig az esztergomi Orbán Anna zárt.

TRIATLON
RÖVID TÁVÚ OB
FÉRFIAK
1. Wagner Tamás (Budaörsi TK) 1:53:14 óra 
2. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK) 1:54:44 
3. Kárpáti Ákos (UTE) 1:58:02 
NŐK
1. Molnár Bea (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 2:24:39 óra
2. Móra Katalin (Pannon Triatlon Klub SE) 2:26:22
3. Orbán Anna (Esztergomi Futóművek ASE) 2:27:13

 

