Duatlon ob: Wagner Tamás és Molnár Bea győzött

Wagner 1:53:14 óra, míg Molnár 2:24:39 óra alatt teljesítette a 10, illetve 5 kilométer futásból, valamint a kettő között 40 kilométer kerékpározásból álló távot. A férfiaknál Sinkó-Uribe Ábel érkezett másodiknak, míg a dobogó alsó fokára az újpesti Kárpáti Ákos állhatott fel. A nőknél Móra Kataliné lett az ezüstérem, a harmadik helyen pedig az esztergomi Orbán Anna zárt.

TRIATLON

RÖVID TÁVÚ OB

FÉRFIAK

1. Wagner Tamás (Budaörsi TK) 1:53:14 óra

2. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK) 1:54:44

3. Kárpáti Ákos (UTE) 1:58:02

NŐK

1. Molnár Bea (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 2:24:39 óra

2. Móra Katalin (Pannon Triatlon Klub SE) 2:26:22

3. Orbán Anna (Esztergomi Futóművek ASE) 2:27:13