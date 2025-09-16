Bozsik Péter kapta az idei Szepesi-díjat

A kitüntetést odaítélő alapítványt 2015-ben hívta életre Puskás Ferencné azzal a szándékkal, hogy a Szepesi Györgyről elnevezett díjjal egy, a magyar labdarúgás ügye iránt elkötelezett sportújságírót, az Östreicher Emil nevét viselő elismeréssel pedig olyan hozzátartozót jutalmazzanak, aki egy neves magyar futballista sikeres pályafutását, mindennapjait segítette, segíti, vagy emlékét ápolja.

Déri Stefi, az ünnepség háziasszonya köszöntötte a megjelenteket, köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, illetve Schmitt Pál olimpiai bajnokot, korábbi köztársasági elnököt. Jelen volt mások mellett Szepesi János, a legendás rádióriporter fia és az Aranycsapat több tagjának hozzátartozója, köztük a Franciaországból érkező Bozsik Lajos, a legendás „Cucu” öccse (egyben az idei Szepesi-díjas nagybátyja), vagy a Bozsik Józsefhez hasonlóan szintén 100 éve született Buzánszky Jenő fia, ifjabb Buzánszky Jenő. Ott volt még Vincze Ottó korábbi válogatott labdarúgó, aki most a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a barcelonai magyar futballmúlt feldolgozásáért felelős, továbbá Mészöly Géza, a legendás Mészöly Kálmán fia, a Budafok jelenlegi vezetőedzője, vagy az alapítvány kuratóriumi tagjai közül Jakab János, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, Magyar Zoltán, a Ferencváros korábbi szakosztályvezetője és az olimpiai válogatott menedzsere, valamint Varga Sándor, kárpátaljai származású FIFA-játékosügynök.

Szöllősi György, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője beszédében emlékeztetett rá, hogy idén tízéves a Szepesi- és Östreicher-díj, és hogy új a díjátadó helyszíne, eddig a Ferencváros stadionjában zajlott az ünnepség.

Szöllősi György, Szijjártó Péter, Bozsik Péter és Kő András (Fotó: Dömötör Csaba)

„Az FTC-nek hálásak vagyunk, hogy egy évtizeden át befogadta az eseményt, a ferencvárosi stadion indokolt helyszín volt eddig, hiszen 1945. augusztus 20-án az Üllői úton volt az a válogatott meccs, amelyen Puskás Ferenc bemutatkozott címeres mezben, Szepesi György pedig először közvetített a rádióban válogatott mérkőzést, és rögtön egy Puskás-gól – fogalmazott Szöllősi György. – De az Üllői úti pálya akkor is csak átmeneti megoldás volt: ha meglett volna már az 1953-ban átadott nemzeti stadion, a Népstadion, a Puskás Aréna elődje, akkor nyilván ott játszották volna azt az osztrákok elleni meccset. Most viszont már van új otthona a válogatottnak, és a tavaly novemberben megnyílt Puskás Múzeumnál méltóbb helyszíne aligha lehetne a díjátadónak. Hálásak vagyunk Bíró Péternek, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatójának, hogy az intézmény otthont ad az ünnepségnek, és jó látni, hogy olyan nagykövete van a létesítménynek, mint a világválogatott Détári Lajos, aki Östreicher Emil menedzseri és Szepesi György MLSZ-elnöki időszakában már játszott a válogatottban, sőt akkor is, amikor Puskás Ferenc szövetségi kapitány lett.”

Szöllősi György emlékeztetett arra is, hogy Bozsik- és Buzánszky-centenárium is van 2025-ben, illetve hogy közeledünk a 2027-ben esedékes Puskás-emlékévhez is. Beszámolt arról, hogy a budapesti városnéző buszok immár megállnak a Puskás Arénánál is, vagy hogy Puskás Ferenc kártyája a közelmúltban bekerült a japán fejlesztésű eFootball focis videójátékba, amelyet eddig a világon több mint 800 millió felhasználó töltött le.

A Szepesi-díjat idén kiérdemlő Bozsik Pétert, az M4 Sport szakkommentátorát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter méltatta.

„Nem járnak könnyű idők, a második világháború óta nem volt még olyan feszült és veszélyes időszak, mint most, így a jelenlegi körülmények közepette különösen jó egy ilyen meghitt eseményen részt venni, amit Bécsből Tokióba tartva be tudtam iktatni a napi programomba – fogalmazott Szijjártó Péter. – A felkérést a laudációra egy miniszternek címezték, de azt egy magyar futballfanatikus, egy komáromi születésű Honvéd-szurkoló fogadta el, ezért is nagy megtiszteltetés egy legendás Honvéd-játékos fiát méltatnom. Kiváló döntést hozott a kuratórium, mert nem csak egy remek szakértőt értékelt ezáltal, hanem egy olyan értékrendet is, ami túlmutat a pályán zajló eseményeken. Az eddigi nyertesek névsorában méltó folytatás Bozsik Péter neve. Tévénézőként gyakran az az érzésünk, hogy edzőként ül a stúdióban is. Ahogy elmagyarázza nekünk, mi történt a pályán, az egyben pedagógiai teljesítmény is. Minden díjátadónál fontos szempont, hogy a díjazott a pályafutásával és a munkájával is példát mutasson, ez maradéktalanul teljesül Bozsik Péter esetében.”

A külgazdasági és külügyminiszter arról is szót ejtett, hogy az Aranycsapat öröksége az ő munkájában is segítséget nyújt: „Tény, hogy a hét honvédossal felálló Aranycsapat a világon mindenhol a tisztelet és a megbecsülés jegyében említődik. Ez nemcsak sportörökség, hanem kulturális kötődés is, amellyel építhetjük a diplomáciai kapcsolatokat. Nincs olyan tárgyalás, amelynek a végén egy Puskás-labda vagy Puskás-mez átnyújtása ne csalna mosolyt a még oly rideg tárgyalópartner arcára is.”

A Szepesi-díjat Szijjártó Péter és Kő András korábbi díjazott, az 1979-es legendás Bozsik-könyv írója közösen adta át Bozsik Péternek, aki így mondott köszönetet: „Nagy meghatottsággal tudok csak megszólalni a köszönet hangján. Furcsa beteljesülése ez az életnek azok után, hogy amikor kamaszkoromban édesapámmal még nagy gombfocicsatákat játszottunk, én pedig írtam a meccsek jegyzőkönyvét, most sportújságíróként kapok díjat.”

Az Östreicher-díat Zakariás József két gyermeke, Zakariás Ágnes és Zakariás Tamás kapta Schmitt Páltól és Jakab Jánostól (Fotó: Dömötör Csaba)

Az idei Östreicher-díjat az Aranycsapat balfedezete, Zakariás József két gyermeke, Zakariás Ágnes és Zakariás Tamás kapta, őket Schmitt Pál és Jakab János méltatta.

„Zaki – ahogy mindenki becézte – nem zongoracipelő volt, hanem méltó társa a középpályán Bozsik Józsefnek – fogalmazott Schmitt Pál, Jakab János pedig ennek kapcsán felidézte: „Még hogy »szürke eminenciás«? Amikor az edzőnk volt az NB III-as Erdértben, az edzés végén a kezdőkörből lepattanás nélkül beívelte a labdát a hálóba, és mondta, hogy aki utánacsinálja, az jöhet az öltözőbe. Fél óráig kínlódtunk utána… A londoni 6:3-on Zakariás harmincötször vette el a labdát az angoloktól, és harmincötször jó helyre adta tovább.”

„Fiatalasszony koromig nem is igazán érdekelt a foci, igazából csak attól fogva, hogy Puskás hazatért, és sorra születtek a cikkek, könyvek, filmek arról a csapatról – mondta köszönőbeszédében Zakariás Ágnes. – Már idősen jöttünk rá, hogy milyen büszkék is lehetünk édesapánkra. Engem nem bánt különösebben, hogy az Aranycsapat »szürke eminenciásának« nevezték, mert a csapat öt legfontosabb meccsén, az olimpiai döntőben, az Európa-kupa-döntőben, a világbajnoki döntőben, a 6:3-on és a 7:1-en játszott, onnantól kezdve nem érdekel, hogy szürke, lila vagy akármilyen színű eminenciás volt is.”

Boczán Viktor és Szöllősi György aláírják a megállapodást a következő három évre (Fotó: Dömötör Csaba)

A Szepesi- és Östreicher-díjjal jutalmazottaknak járó nettó egymillió forintos pénzjutalomról immár hatodik esztendeje a Provident Pénzügyi Zrt. gondoskodik. A keddi ünnepség egyúttal alkalmat adott arra, hogy Szöllősi György és Boczán Viktor, a pénzügyi vállalat vezérigazgatója nyilvánosan aláírja a megállapodást, amelynek értelmében a következő három évben is folytatódik az alapítvány és a pénzintézet együttműködése.

Az ünnepség végén a jelenlévők megemlékeztek a Szepesi-díj 2021-es díjazottjáról, Zsengellér Zsoltról, aki szeptember 11-én hunyt el.

AZ EDDIGI DÍJAZOTTAK

Szepesi-díj

2015: Novotny Zoltán

2016: Hajdú B. István

2017: Gulyás László

2018: Vass István Zoltán

2019: Török László

2020: Lakat T. Károly

2021: Zsengellér Zsolt

2022: Dénes Tamás

2023: Kő András

2024: Ballai Attila

2025: Bozsik Péter

Östreicher-díj

2015: Czibor Zoltán húga, Czibor Zsuzsanna

2016: Tóth Mihály özvegye, Hamzsek Jolán és lánya, Zsófia

2017: Deák Ferenc özvegye, Diósy Ilona

2018: Várady Béla özvegye, Gazdag Judit

2019: Lantos Mihály özvegye, Beretvás Mária

2020: Ladinszky Attila párja, Bodor Ágnes

2021: Mészöly Kálmán felesége, Bardi Gyöngyi

2022: Törőcsik András testvére, Törőcsik Éva

2023: Tóth „Jokka” József özvegye, Tóth Józsefné Kecskeméti Mária

2024: Szőke István özvegye, Szőke Istvánné Filkorn Judit

2025: Zakariás József gyermekei, Zakariás Ágnes és Tamás