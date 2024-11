Bozsik Péter: A Puskás Múzeum érzelmileg is megfogja az embert

Mint ismert, 1953. november 25-én, a Wembleyben játszotta Az évszázad mérkőzését az angol futballválogatott és a legendás Aranycsapat: a találkozón a Puskás Ferenc vezette magyar együttes győzött 6:3-ra, ennek állított emléket a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), amely 1993-ban, a mérkőzés 40. évfordulóján november 25-ét a magyar labdarúgás napjává nyilvánította.

„Az első élmények édesapámon keresztül kötöttek az Aranycsapathoz és a 6:3-hoz. Az első ilyen megemlékezés a húszéves évforduló alkalmával volt, először én is akkor találkoztam személyesen, még gyerekfejjel az élő legendákkal – hála Istennek, akkor még sokan éltek a csapatból. Az első, aki beugrik, az értelemszerűen az apám, akire elsősorban sosem játékosként vagy futballistaként tekintettem, hanem édesapa és szülő volt számomra. De egyértelmű, hogy ha az Aranycsapat nevet meghallom, akkor nekem ő ugrik be elsőre” – kezdte a beszélgetést Bozsik Péter, akihez csatlakozott a másik meghívott vendég, ifjabb Buzánszky Jenő is. „Nekem sem a sportoló, hanem a szülő és az édesapa volt az első élmény” – utalt édesapjára, idősebb Buzánszky Jenőre, hozzátéve, hogy sok emléke köthető a Sipos Étteremhez, ahol legendás sportolókkal ünnepelték korábban együtt a 6:3-nak az évfordulóját.

Mint korábban már megírtuk, hétfőn megnyitotta kapuit a Puskás Múzeum, amely a magyar futball és a Real Madrid legendájának állít méltó emléket. Bozsik Péter elmondta: középiskolás korában nem nagyon szeretett múzeumba járni, mostanában azonban egyre többet időzik hasonló létesítményekben. Szavai szerint a Puskás Múzeumban nemcsak órákat, hanem napokat is el tudna tölteni: „Nagyon gazdag a kiállítás anyaga és szerintem szenzációsan van tálalva. A digitális technikát felhasználó bemutatások nagyon tartalmasak, és sok oldalról mutatják meg egyrészt a kort, másrészt a csapatot és a játékosokat.”

Ifjabb Buzánszky Jenő tetszését is elnyerte a múzeum: „Magyarországon nagyon nagy szükség volt egy ilyen interaktív és modern kiállításra, amely a fiatalokon kívül az időseket is meg tudja szólítani. Számos olyan tematikus terem van, ahol akár taktikai információkat is megtekinthetnek az emberek, s szerintem ez az idősebb generációnak is nagy élményt nyújthat. A legkisebbektől a legidősebbekig le fogja kötni mindenkinek a figyelmét.”

Bozsik Péter a beszélgetés második felében úgy fogalmazott: a múzeum tárlata érzelmileg is megfogja az embert, személyesen is visszaköszön sok emlék számára.

A TELJES BESZÉLGETÉST ITT HALLGATHATJA MEG!