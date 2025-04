Priskin Tamás és Szijjártó Péter díszpolgár lett, Bozsik Péter Komárom Pro Urbe-díjasa

Bozsik Péter, a Komárom VSE korábbi edzője, volt szövetségi kapitány Pro Urbe-díjat vehetett át, míg Priskin Tamás, 63-szoros válogatott labdarúgó a felvidéki Komárom, szülővárosa díszpolgári címét kapta.

„Kevés embernek adatik meg az a megtiszteltetés és boldogság, hogy abban a városban, ahonnan elindult, hosszú évek után díszpolgári elismerésben részesüljön. Révkomárom nemcsak a szülővárosom – itt kezdődött minden. Itt rúgtam először labdába, itt születtek a gyerekkori emlékek, a grundmeccsek a hetes lakótelepen, az edzések, a KFC-s meccsek és az általános iskolai évek” – elevenítette fel régi, kedves emlékeit Priskin a díjátadóról szóló posztjában, melyben hozzátette, hogy „büszke felvidéki magyarként ígéri, hogy bármerre is sodorja az élet, továbbra is méltón képviseli Révkomárom hírnevét.”

Bozsik Péter és a szintén Pro Urbe-díjas Turi Zsolt helytörténész (Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, Komárom szülöttét díszpolgári címmel tüntették ki. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy éppen április 26-án veheti át a címet, mivel 1849-ben ezen a napon zajlott a szabadságharc egyik legfontosabb csatája, Klapka György tábornok csapatai ekkor törték át hősiesen az osztrák ostromgyűrűtt.

Kiemelte, hogy komáromiként gyűjtött fiatalkori tapasztalatai egyfajta iránytűként szolgálnak ma is a sokszor nehéz külpolitikai döntések során. „Mert én még emlékszem arra is, amikor a folyó az nem összekötött, hanem szétválasztott országokat, városrészeket, baráti és rokoni kötelékeket. Én emlékszem arra is, amikor a Duna még nem a barátság, hanem az ellenségeskedés, a gyűlölet és a harag hangját vitte egyik partról a másikra” – fogalmazott.

Czunyiné Bertalan Judit, Szijjártó Péter és Molnár Attila polgármester (Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu)

Szijjártó is részt vett ünnepséget követő focimeccsen a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen, ahol a Honvéd Old Boys alkalmi tagokkal kiegészített vegyescsapata 5–2-re győzött a Komárom All Star csapata ellen. Utóbbiban többek között Bozsik Péter, Priskin Tamás és Vincze István (a Niké Ligában szereplő első osztályú csapat sportigazgatója, korábbi válogatott csatár), Kancz Csaba, vármegyei főispán vagy Khéner László, az MLSZ vármegyei igazgatója is pályára lépett, a vendégeknél pedig a friss díszpolgár Szijjártó Péter, valamint a Honvéd-utánpótlásban nevelkedő fiai, Péter és Patrik mellett a nagyszerűen védő Bánki Erik országgyűlési képviselő, Budai Gyula országgyűlési képviselő, Szamosi Tamás, korábbi válogatott labdarúgó, és a komáromi Czibor Zoltánról szóló életrajzi könyveket is jegyző Szöllősi György, lapunk főszerkesztője is szerepelt. A gólszerzők Priskin Tamás és Vincze István, illetve Szijjártó Péter, Szikora Levente, Kun Gábor és Földi Szabolcs (2).

A gálameccs játékvezetője Erős Gábor, Komárom és környéke országgyűlési képviselője és korábbi FIFA-játékvezető volt, aki Bajnokok Ligája-döntőn is volt Kassai Viktor partjelzője a Wembleyben, 2011-ben.

Priskin Tamás a gálameccsen (Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu)

Bozsik Péter és Szijjártó Péter, a háttérben Erős Gábor (Fotó: Flajsz Péter/Kemma.hu)

Az alkalmi csapat honvédos tagjai és Fehér Zsolt szakvezető (Fotó: KKM)