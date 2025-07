Tusványos 2025: „Nincs arról könyv, hogyan kell megszólítani Milák Kristófot” – Berkesi Judit

Tízéves idén az M4 Sport közszolgálati sportcsatorna, erről beszélgetett Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-riportere, Tihany Viktor, a csatorna korábbi műsorvezetője, riportere, a sportállamtitkárság kommunikációs igazgatója és Bozsik Péter, aki a kezdetektől a csatorna futballszakértője. Csinta Samu erdélyi újságíró, a Nemzeti Sport publicistája kérdezte őket.

„Nagy izgalom volt az elindulásnál, minden kis kockának a helyére kellett kerülnie, és szerencsém volt, mert rögtön az első közvetítésnél ott lehettem, kajak-kenu válogatót közvetítettünk Szolnokról – emlékezett vissza a kezdetekre Tihany Viktor. – Voltak a csapatban rutinos, köztük volt telesportos kollégák ugyanúgy, mint pályakezdők, de mi például Judittal a Digi Sporttól érkeztünk, jól jött, hogy volt már tapasztalatunk országos csatornánál.” Berkesi Judit ráerősített erre: „Hatalmas energiák voltak ott a szerkesztőség környékén, nagy lendülettel kezdtünk.”

Bozsik Péter beszélt a kezdeti megilletődöttségéről: „Olyan méretű és felszereltségű volt a stúdió, hogy úgy éreztem, elveszek benne. Megszólalni is alig tudtam, de aztán a második mondattól már gördülékenyen ment a beszéd. Úgy tűnik, jól sikerülhetett az adás, mert hívtak újra. Most már különösebben nem izgulok, de vannak persze kiemelt meccsek, amikor helyszínről, vagy a pálya széléről kell bejelentkezni, és ahogy fejlődünk, és a lehetőségek is nyílnak, úgy én is kerülök még új szituációkba.”

Berkesi Judit hangsúlyozta: „A mi munkánk sikere leginkább a sportolók sikerétől függ. Nincsenek forgatókönyvek, hogyan kell kivel beszélni, intuíciók és improvizáció szükséges. Nincs arról könyv, hogyan kell megszólítani Milák Kristófot. És nagyon figyelni kell, hogyan is szólítunk meg valakit a hazai sportélet szereplői közül, mert míg Jürgen Klopp biztosan nem fog betelefonálni, hogy rosszat mondtunk róla az M4 Sporton, a magyar szereplőknél a hangsúlybeli finomságok is számítanak. És jelzik is, ha nem tetszik nekik egy kérdés vagy egy megfogalmazás.” Bozsik Péter ehhez hozzátette: „Büszke vagyok rá, hogy soha nem hívtak még fel azért, hogy mit mondtam. Csak a játékvezetői testülettől – kollégától még nem.”

Ha már szakkommentátor, Bozsik Péter nem kerülhette meg a kérdést, mennyire elvárható a kvalifikáció a jövő évi futball-világbajnokságra. „Az elmúlt évek eredményei és a háromszori szereplés alapján az Eb-kijutás már elvárható, de a vébészereplés nem. Szakmailag a földön állva ez nem realitás. Persze, nem kell mindig a realitás talaján állni, a Manchester United elleni győzelem előtt csak öt százalék esélyt adtam magunknak, a Zalaegerszegnek 2002-ben.”

Tihany Viktor egy felvetés kapcsán pedig igyekezett eloszlatni egy tévhitet: „Olykor a nézők megkérdőjelezik, hogy a sportolók mindent megtesznek-e a sikerért, de az elmúlt tíz év alapján mindig teljes elköteleződést tapasztaltunk a magyar sportolóktól, csak sokan kihagyják a számításból, hogy ellenfél is van a pályán.”